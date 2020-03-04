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Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin>Özgün neleri mahzene kapatıyor?
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Özgün neleri mahzene kapatıyor?

Serhat’la Kayıttayız’a konuk olan Özgün, yeni şarkısı ‘Mahzen’ , spor , özel hayat ve yeni projeleri hakkında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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