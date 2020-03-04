Oynatma ListesiMAGAZİN
Özgün neleri mahzene kapatıyor?
Serhat’la Kayıttayız’a konuk olan Özgün, yeni şarkısı ‘Mahzen’ , spor , özel hayat ve yeni projeleri hakkında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET