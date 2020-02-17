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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Musa Kesler ile Kelimelerin Dili
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Musa Kesler ile Kelimelerin Dili

İştikak nedir? İştikak bir kelime oyunu mudur? Yoksa bir kelime sanatı mıdır? Musa Kesler'le birlikte kelimeler büyülü bir şekilde dile geliyor.
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