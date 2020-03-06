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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Murat Aygen yürek burkan hikayesini ilk kez anlattı!
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Murat Aygen yürek burkan hikayesini ilk kez anlattı!

"Mucize doktor" dizisinin Tanju Hocası Murat Aygen, hürriyet.com.tr’ den Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Aygen, tiyatrodan dizi oyunculuğuna, sosyal hayatta nasıl biri olduğundan, sokakta insanların kendisini doktor sanmasına kadar pek çok detayı izleyicilerle paylaştı. Ünlü oyuncu ayrıca, dizideki ilk operasyon sahnesinde hissettiği yoğun duygunun arkasındaki travmatik olayı da ilk kez anlattı.
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