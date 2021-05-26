Küçük Özge'nin yüzü "Antalyalı Örümcek Adam" ile güldü

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü giyen Burak Soylu ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kepez ilçesinde yaşayan Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge'nin sol bacağı 13 günlükken hastalığı nedeniyle kesildi.

Sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine baba Yıldırım, evinin salonunun tavanına kurduğu tekerlekli düzenekten sarkıttığı ipi kızını taşıyan kemere bağladı, bu şekilde yürümesini sağladı.

Protez bacak takılan 8 yaşındaki Özge, yürümeyi öğrendikten sonra koşu antrenmanları da yapmaya başladı.

Mutlu olması için Özge'nin en sevdiği kurgusal süper kahraman "Örümcek Adam" ile buluşma hayali de gerçeğe dönüştü.

"Antalyalı Örümcek Adam" olarak bilinen Burak Soylu, Özge ile bir araya geldi.

"Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu'yu kapıda gören Özge, büyük sevinç yaşadı. Özge ve "Örümcek Adam" keyifli vakit geçirdi.

- "Antalyalı Örümcek Adam" onun için mutluluk kaynağı oldu"

Baba Yıldırım, AA muhabirine, her şeyi kızının gülümsemesi için yaptığını söyledi.

Özge'nin protez bacağını daha iyi kullanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Kızıma daha iyi bir gelecek hazırlamak için çaba gösteriyorum. Özge'nin mutlu şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Zor günlerimiz oluyor ama yine de onu mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Özgemiz de hayata hep pozitif bakıyor. Antalyalı Örümcek Adam onun için mutluluk kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

- "Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık"

Soylu ise moral ve motivasyon olması için Özge ile bir araya geldiğini kaydetti.

İnsanlara faydalı olmayı sevdiğini belirten Soylu, "Özge'nin yüzü zaten babası sayesinde hep gülüyor. Onu hep mutlu etmiş. Ben de Antalya'nın Örümcek Adamı olarak hep onların yanındayım. Çünkü Özge çok özel bir çocuk. Güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık." dedi.