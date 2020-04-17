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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan böyle görüntülendi
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Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan böyle görüntülendi

ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

Endonezya’nın Krakatau Kecil Adası’nda bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50’den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için “Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar” dedi.

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