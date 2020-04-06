Koronanın ilacı yaz mı? Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

ABD’de yapılan bazı bilimsel araştırmalar, hava sıcaklığı ile koronavirüsün yayılma hızı arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Sıcaklıkları bu dönemde 25 ile 27 derece arasında değişen Malezya, Singapur ve Hong Kong’da vaka sayısının nispeten düşük olması da buna bağlanıyor. Peki bu ilişki Türkiye’de de geçerli olur mu? Yani havaların ısınması virüsün yayılma hızına etki eder mi? Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan uzmanlar temkinli... Bilim Kurulu üyeleri ise esas olanın izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymak olduğunu belirtiyor...