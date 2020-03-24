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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar
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Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olanlar, evlerinin bahçelerinden birbirleriyle pinpon oynadı. O anlara dair görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.
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