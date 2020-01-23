Oynatma Listesi

Hamilelik lekeleri neden olur? Hamilelik lekeleri nasıl giderilir?

Hamilelik sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan hamilelik lekeleri pek çok anne adayının psikolojini olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yatkınlığı olan ve güneşe fazla maruz kalan hamilelerde ortaya çıkan hamilelik lekelerini ortadan kaldırmak için farklı uygulamalar bulunuyor. Lazer tedavileri ve vitamin uygulamaları gibi yollarla giderilen hamilelik lekeleriyle ilgili merak ettiğiniz her şeyin cevabını Dermatolog Dr. Güneş Ertürk verdi. İşte "Hamilelik lekeleri nasıl giderilir?" diye merak edenlerin çok işine yarayacak bilgiler.

DETAYLARI GÖSTER