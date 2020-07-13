Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe'

BURSA'da Veysel Altın, 3 yıldır çocuğu gibi baktığı, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 'Menekşe' isimli kurbanlık ineği, 9 bin 600 TL'ye sattı.Gürsu ilçesinde 26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Veysel Altın, 2017'de hayvan pazarından gövdesinde ay yıldız figürü olan dana satın aldı. Altın, danaya 'Menekşe' ismini koydu. Gözü gibi bakan, 325 kilo ağırlığa ulaşan Menekşe'yi Altın, kurbanlık olarak 9 bin 600 TL'ye sattı. Veysel Altın, 26 yıldır bu işi yapıyorum. Ardahan, Erzurum gibi illerden kurbanlık hayvan getirerek satışını yapıyorum. Bu hayvanı yaklaşık 3 yıl önce inek pazarında gördüm. Motifi hoşuma gitti, aldım. Satmaya da kıyamadım. Ama artık büyüdü, satmak zorunda kaldım. Çocuğumuz gibi büyüttük. İsmi Menekşe. Yeni sahibine hayırlı olmasını diliyorum. 9 bin 600 liraya sattık. 325 kilo canlı ağırlığı var. Kesimini de burada yapacağız. Kıyamıyorduk ama artık büyüdü. Ben de satmak zorunda kaldım dedi.