MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Hepatit B nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
SAĞLIKLI YAŞAM

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Hepatit B nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

Hepatit B virüsü bir DNA virüsüdür. En sık enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalardan biri olan HBV milyonlarca kişiyi enfekte etmiştir. Hepatit B virüsü insanlarda sinsi seyretmekte, hasta rutin kan tahlillerinde tanı konulana kadar ya da hepatit B virüsünün uzun süreli etkileri olan kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hastalara tanı konulamamaktadır. Hepatit B virüsünün teşhisi hastadan alınan kan ile yapılmaktadır. Günümüzde hepatit B virüsünün tedavisi günde alınan tek bir ilaçla yapılabilmektedir. Hastaların düzenli olarak üç ayda bir gastroenteroloğa görünerek karaciğer ultrasonu ve kan tahlilleri yaptırarak takibi yapılabilmektedir.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Konuştuklarımız aramızda kalsın
MasterChef'te Eray ve Serhat birbirine girdi! 'Seni buradan göndereceğim'
Son dakika... Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı
Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler