Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Hepatit B nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

Hepatit B virüsü bir DNA virüsüdür. En sık enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalardan biri olan HBV milyonlarca kişiyi enfekte etmiştir. Hepatit B virüsü insanlarda sinsi seyretmekte, hasta rutin kan tahlillerinde tanı konulana kadar ya da hepatit B virüsünün uzun süreli etkileri olan kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hastalara tanı konulamamaktadır. Hepatit B virüsünün teşhisi hastadan alınan kan ile yapılmaktadır. Günümüzde hepatit B virüsünün tedavisi günde alınan tek bir ilaçla yapılabilmektedir. Hastaların düzenli olarak üç ayda bir gastroenteroloğa görünerek karaciğer ultrasonu ve kan tahlilleri yaptırarak takibi yapılabilmektedir.