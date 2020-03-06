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Evlilik analizi testi nedir?

Günümüzde boşanma oranları büyük bir hızla artıyor; belki boşanmaların 51% oranına kadar ulaştığı Amerika’ya ulaşmamız mümkün görünmüyor ancak Türkiye’de boşanmalar çeşitli sebeplerle hızla artıyor ve bunun önüne geçebilmek için detaylı analizler ve çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu videomuzda ilişkinizin sağlam temellere dayanıp dayanmadığını anlamak için yapılan 'Evlilik analizi testi'ne değiniyoruz. Bu test ilişkinizi değerlendirmenizi sağlıyor. İlişki Danışmanı ve Yazar Adil Yıldırım, 'Evlilik analizi testi'ni ve faydalarını anlatıyor.
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