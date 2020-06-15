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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
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Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!

Toprak kiri, toz bir de dışarıdaysa güneş ışığı ya da yağmur derken saksıların renginin solması ve yıpranması doğal bir sonuç gibi görünebilir. Ne kadar temizlenirse temizlensin kalıcı çözüme ulaşmak, saksıyı silmekle değil boyamakla gerçekleşebilir. Hatta, çiçeğiyle bütünlük oluşturmuş renkler ve etkileyici desenler ile, hayal gücünü kullanarak saksıları, içindeki çiçekler kadar canlı ve renkli kılmak mümkün olabilir. Sevde Aksu Taner'in sunumuyla rengarenk saksılar için yapmanız gerekenler videomuzda.
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