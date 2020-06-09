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Dünya Çevre Günü
Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt, Dünya Çevre Günü’ne özel canlı yayınında Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler’i konuk etti. (Sponsorlu İçerik)
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