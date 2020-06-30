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Haberler >Video >Eğlence >Doğum kontrol hapının kontrol edemeyeceği şey nedir?
EĞLENCE

Doğum kontrol hapının kontrol edemeyeceği şey nedir?

Sarı Mikrofon ekibi olarak sokağa "Doğum kontrol hapının kontrol edemeyeceği şey nedir?" diye sorduk. Birbirinden komik cevaplar aldık.
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