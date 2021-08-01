Boğazkale Müzesi'nin ilgi odağı 2 bin 800 yıllık demir miğfer

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazılarda bulunan 2 bin 800 yıllık miğfer, demir çağından bugüne ulaşmayı başaran nadide demir eserler arasında gösteriliyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsünden Jurgen Seeher tarafından Hattuşa Ören Yeri'nde 1999 yılında bulunan demir miğferde yapılan incelemede, milattan önce 7'nci yüzyıldan kaldığı tespit edildi.

Demir olmasına karşın toprağın altında 2 bin 800 yıl kalmayı başaran miğfer, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Restorasyon Laboratuvarında restore edildi.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmasında ilk günkü görünümüne yakın görünüm kazanan demir miğfer, sergilenmek üzere Boğazkale Müzesi'ne gönderildi.