Biran Damla Yılmaz: Yalnızlığı seviyorum I Popülerlikte gözüm olmadı I Allah’ından bulsun

Genç yaşta sağladığı başarı ve sahip olduğu kitle ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Biran Damla Yılmaz hurriyet.com.tr’de gerçekleşen evdekal röportajlar serisinde Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Pandemi sürecini evinde yalnız geçiren güzel oyuncu yalnızlığı sevdiğini söylerken hakkında ilk kez ortaya çıkacak itiraflarda bulundu. İşte Biran Damla Yılmaz’ın çok konuşulacak açıklamaları…