Bilim Dünyasında Cevabı Yok! | İşin Aslı

Bilim kelimesi sözlükte, “yöntemle elde edilen ve uygulamayla doğrulanan, her zaman ve her yerde geçerlik ve kesinlik nitelikleri taşıyan yöntemli ve dizgesel bilgi” olarak tanımlanır. Bilim insanları çalışır, araştırır, soruşturur ve ortaya öyle bir sonuç çıkar ki, bu sonuç asla çürütülemez. Çünkü bilim, kesindir. Ancak bilim, her şeyi yanıtlayabilir mi? Yüzyıllar sonra belki, ama şu an bu sorunun cevabı çok net bir ‘hayır’. İnsanlık son yarım yüzyılda teknolojik olarak olağanüstü bir hız kazanmış olsa da hala birçok alanda geliştirmeye ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu gelişme olmadığı sürece de açıklanamayan olaylar yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu videomuzda size bilim dünyasının ‘henüz’ açıklayamadığı 5 olaydan bahsedeceğiz.