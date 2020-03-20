ANNE BABA
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Bebeğinizin bilişsel gelişimiyle ilgili bilgileri evlerinize taşıyoruz
Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgilideğerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz :)Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 8. Durağı Başakşehir İstanbul’du!Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyalgelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise anneliktecrübelerini paylaştı.
Bebeğinizin ayına göre bilişsel gelişimi için hemen tıklayın.
Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda
Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.
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