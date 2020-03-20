Bebeğinizin bilişsel gelişimiyle ilgili bilgileri evlerinize taşıyoruz

Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgilideğerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz :)Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 8. Durağı Başakşehir İstanbul’du!Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyalgelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise anneliktecrübelerini paylaştı.