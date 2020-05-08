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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Arda Türkmen’den Buğra Gülsoy, Ezgi Mola ve Saba Tümer itirafı! Hangisi en çok zorladı?
LİFE STYLE

Arda Türkmen’den Buğra Gülsoy, Ezgi Mola ve Saba Tümer itirafı! Hangisi en çok zorladı?

Kanal D’de yayınlanan ‘Arda’nın Mutfağı’ programının sunucusu ünlü şef Arda Türkmen evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Yemek yeme tekniklerinden, spikerlik taklidine kadar keyifle geçen programda daha önce konuk aldığı sanatçılarla ilgili de çok konuşulacak itiraflarda bulunan Arda Türkmen, “ekşi sözlüğü okuyanlardan biri olsam kendimle arkadaş olmazdım” dedi. İşte programdan eğlenceli anlar…
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