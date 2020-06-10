10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor

Antalyalı çiftçi, dağ kekiklerini kaynatıp suyunu karpuz fidanlarının dibine dökerek kekik aromalı karpuz üretiyor. 10 yıldır bu şekilde karpuz üreten çiftçi, evlere kilosunu 6 TL'den gönderirken, bahçeden satışta ise kilosuna 5 lira istiyor. Kekik aromalı karpuzlara Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor.

Antalya'da İrfan Ateş (54), karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretiyor. Kekik aromalı karpuzları 10 yıldır ürettiğini anlatan Ateş, karpuzların 30-40 yıl önceki tadı verdiğini aktardı.Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan İrfan Ateş, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretti. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen İrfan Ateş, 10 yıldır karpuzlarına kekik suyu verdiğini ifade etti.