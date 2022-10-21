Yürekli savunma geceyi kurtardı

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Salı günü Anadolu Efes karşısında 33 girişimde 16 üçlük bulmuş, koştukça coşan coştukça atan Valencia, kazandıkları o maçtan sonra adeta motorları soğumamış gibi yüksek isabetle girdi oyuna. Üçlük olup yağmaları panik yarattı. Oyun temposunu yüksek tutmalarının yanı sıra, adam değiştirmeli savunma yapıyor oluşumuzdan yararlanarak ters eşleşmeleri değerlendirip, Victor Clever ile Bojan Dubljevic’i karşılıklı yerleştirerek, perdele devril ikili oyunlarıyla pota altımızda cirit attılar.

MAÇ, BİTİRMESİNİ BİLENİN OLUR

Büyük telaş içinde sürekli Valencia’nın hızlı pas trafiğiyle yarattığı 15 farklık kargaşayı çözecek rotasyonu bulmaya çalıştı koçumuz. Çember de bizi sevmezken Wilbekin’in mükemmel üstü sayılarıyla oyunda kaldık. Ama hızlarını keserek tempolarını düşürüp yarı saha kontrollü sete set oynamaya mahkûm edemedik İspanyolları ilk yarı boyu. Hücum savunma sorumluluğunu bütün takıma bölüştürmesini bildi İtoudis. Skorda takip mesafesinde kalarak girdiğimiz ikinci yarıda savunmayı sertleştirerek rakibi örseleyerek gereken reaksiyonu verip Nigel Hayes’in el yakan sayılarıyla maçı yakaladık. İspanyollar için şut şemsiyesi tersine döndü ve demlenmiş akıllı hücumlarla maç sonunu Ataşehir şölenine dönüştürdük.