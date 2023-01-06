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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Ne yakalanmaz kimyaymış bu!
Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ne yakalanmaz kimyaymış bu!

#Fenerbahçe#Zalgiris#Itoudis

Dimitris İtoudis, “Biz yavaş yavaş form tutuyor ve tekrar kimyamızı yakalıyoruz” diyordu maç öncesi ama sezonun ikinci yarısına geçiyoruz hala tutturamadık şu formu!

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Zalgiris karşısına peş peşe 4 mağlubiyetle çıkan Fenerbahçe, “Yenildik ama aslında fena da oynamadık” diyebileceği sadece bir çeyrek oynayabildi. Üstelik Zalgiris’in en önemli adamı Kazys Maksyvtis sakat iken.

OYUNA KONTROLLÜ BAŞLADI

Zalgiris taraftarının dehşetengiz tezahüratlarıyla başlayan maça Nick Calathes ve Scottie Wilbekin’i yan yana oynatarak, kuru gürültüye pabuç bırakmama kararlılığıyla, temkinli yarı saha kontrollü hücum oynayarak girdi Fenerbahçe. En önemli oyun kurucuları Keenan Evans’ın maçın başında sakatlanması ve Edgaras Ulanovas’ın faullerini erken üçlemesi aslında büyük şanstı ama kıymetini bilemedik.

SERTLİKTEN BEZDİK

Uzunlarıyla pota altımıza sırtı dönük ataklar yaptılar. Potayı savunmada ve ribaundlarda sıkıntı yaşadık. Üçlük isabet ve serbest atış özürlüsü olduğumuz gecede Marco Guduric’den gelen sayılarla oyunda makul ara kalabildik ilk yarı boyu. Evans’ın rolünü üstlenen Tomas Dimsa başta olmak üzere bütün dış ve iç adamların toplamda 34’te 21 ikilik (%62) isabetleriyle, ribaundlardan buldukları 2. şans toplarıyla devre başından itibaren bizim şaşkınlığımızdan yararlanarak 26-10 skorlu 3. çeyrekte fena kırdılar maçı.

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FİZİKTEN DE SINIFTA KALDIK

Kimyadan geçtim fizikten de sınıfta kaldık. Adeta camdan kırılganlıktaydı takım. Neyse ki çift maç haftası öncesi ikiye katlanan skor utancı yaşamadık. Bu da kâbus dolu gecenin tesellisi oldu.

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#Fenerbahçe#Zalgiris#Itoudis
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