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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Açılış şokunu zor atlattık
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Açılış şokunu zor atlattık

#Anadolu Efes#Kızılyıldız#Euroleague

Efes’in hatası uzun süre rakibin istediğini oynamak oldu.

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Kötü başlamak Anadolu Efes klasiği oldu artık. Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur. Ergin Ataman fdeerasyona seslenerek “Bizim maçımızın gündüz erken saatte konması Anadolu Efes seyircisine saygısızlıktır” diyor ama kendisi kapalı gişe salonu dolduran taraftarına maça solgun başlayarak ızdırap çektiriyor. Oyunu bitişe yakın toparlayarak kurtarmaktan mazoşist bir tat aldığı da söylenebilir koçun. Ataman önce maçın hakimiyetini Kızılyıldız’a bıraktı ancak sakatlanıp çıkana kadar Beaubois ve emniyet supabı Micic kalitelerini konuşturarak, ıkına sıkına kurtardılar maçı.

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EFES’iN YANLIŞI

Kızılyıldız’ın planı doğal olarak Efes’in hızını keserek durdurduktan sonra yarı sahada uzun süreli hücumda az ama öz top kullanmaktı. Skoru kısırlaştırarak İstanbul’da mucize aradılar. Efes uzun süre onların istediği basketbolu oynayarak, isabetine güvenerek dışardan şut sıkarak skor kovalayarak oyunda kaldı. Düşük tempolu oyun ağır takım Kızılyıldız’a yaradı. Pota altımıza yıktılar oyunu ama 2. devre keskin nişancılarımızla vites arttırıp, savunmada vidaları sıkarak, geleneksel altın vuruş için tempolu oynayarak fırının altını maç sonunda yaktık. Will Clyburn oyunun bütününde içeride dışarda takım sırtlayarak gereksiz yaşadığımız gerilim gecemizin son dakikalarında şok gidericimiz oldu.

#Anadolu Efes#Kızılyıldız#Euroleague
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