Son şampiyon Anadolu Efes galibiyetle başladı

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EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezonun ilk maçında karşılaştığı Kızılyıldız'ı 72-59 yenerek galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Anadolu Efes’ten Will Clyburn oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Tomasz Trawicki, Arturas Sukys
ANADOLU EFES: Micic 16, Amath M’Baye 6, Beaubois 10, Bryant 4, Zizic 6, Clyburn 19, Polonara 5, Dunston 4, Tibor Pleiss 2, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna
KIZIL YILDIZ: Jaylen Adams 9, Lazic 5, Mitrovic 3, Bentil 13, Markovic, Ivanovic 9, Stefan Lazarevic 6, Hassan Martin 8, Filip Petrusev 6
1’İNCİ PERİYOT: 17 - 14
DEVRE: 35 - 34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 50