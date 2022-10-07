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Son şampiyon Anadolu Efes galibiyetle başladı

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#Anadolu Efes#Kızılyıldız#Euroleague
Son şampiyon Anadolu Efes galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 22:36

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ilk haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.

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EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezonun ilk maçında karşılaştığı Kızılyıldız'ı 72-59 yenerek galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Anadolu Efes’ten Will Clyburn oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Tomasz Trawicki, Arturas Sukys

ANADOLU EFES: Micic 16, Amath M’Baye 6, Beaubois 10, Bryant 4, Zizic 6, Clyburn 19, Polonara 5, Dunston 4, Tibor Pleiss 2, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna

KIZIL YILDIZ: Jaylen Adams 9, Lazic 5, Mitrovic 3, Bentil 13, Markovic, Ivanovic 9, Stefan Lazarevic 6, Hassan Martin 8, Filip Petrusev 6

1’İNCİ PERİYOT: 17 - 14

DEVRE: 35 - 34

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 50

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#Anadolu Efes#Kızılyıldız#Euroleague

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