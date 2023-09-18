×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERYazarlar Uğur MELEKE
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Teknik adamların imza attığı bir akşam

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

Fenerbahçe-Antalyaspor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında hocaların oyuncu ve taktik tercihleri belirleyici rol oynadı.

Haberin Devamı

Futbolun basit kaidelerinden biri şu: Oyuncu kaliteniz ne kadar yüksek olursa olsun, koşmak-mücadele etmek zorundasınız. Dün gündüz seansında Kadıköy’de oynanan müsabakanın ilk bir saatinin özeti, “askerler vs generaller” idi. Asker Antalyalılar çok koştular, önde bastılar. İştahlıydılar, organizeydiler, kolektif bir bilinçle savaştılar. Bunun sonucu olarak da daha 5’inci dakikada öne geçeceklerdi, Van de Streek’in topuğu çizgiden çıktı. 30’da bir tane attılar, 38’de bir tane daha atabilirlerdi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...Trabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası! En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...Haberi görüntüle

A.GÜCÜ’NDEN ESiNLENMiŞTi

Antalyaspor’un Kadıköy’deki bu stratejisinin aslında Fenerbahçe’nin bir önceki rakibi Ankaragücü’nden de esinlendiğini söyleyebiliriz. Ankara’da da ev sahibi ekip daha çok koşmuş, daha fazla savaşmış, özellikle İsmail Yüksek’e baskıyla önde çok top kazanmıştı. Tolunay Kafkas’ın o maçtan sonra yaptığı açıklama harikaydı: “Kalite, performansı yendi” demişti Tolunay Hoca. Dün de Kadıköy’deki ilk 45 dakikada, en azından Edin Dzeko golüne kadar istediklerini sahaya yansıtan taraf Antalyaspor’du.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEdin Dzeko ve Szymanskinin şovu sürdü, Fenerbahçe 14 yıl sonra bir ilki başardıEdin Dzeko ve Szymanski'nin şovu sürdü, Fenerbahçe 14 yıl sonra bir ilki başardı!Haberi görüntüle

F.BAHÇE 2. YARI DAHA ÇOK KOŞTU

İsmail Kartal dün ikinci devrede önce oyun, sonra oyuncu değiştirerek müdahale etti sahaya. Sarı lacivertliler ikinci devrede daha fazla efor sarf ettiler ve Antalyalılar kadar koştular en az. Sallanan Zajc’ın yerine oyuna dahil olan Crespo’yla bu sezonun yıldızları İrfan ve Szymanski’nin devreye girmeleriyle, Fenerbahçe 10’uncu resmi maçında 10’uncu galibiyetini aldı dün.

F.BAHÇE 2. YARI DAHA ÇOK KOŞTU

Akşam seansında Trabzon’da da farkı belirleyen teknik adam kararlarıydı. Şenol Güneş’in sol bekte (orijini o bölge olmayan) Onur, önünde de (net bir pozisyonu olmayan, çok yönlü ama klasik bir sol açık diyemeyeceğin) Rebic’le başlamasının faturasını oradan üretilen gollerle ödedi Beşiktaş. İlk gol öncesi Mendy topu orada kazandı. İkinci gol öncesi de Visca faulü... Şenol Güneş, takımı Sivas önünde 2-0 galipken, ipler kopmuşken önce Zaynutdinov’u sola koymuş, sonra da Rebic’i oraya alıp Kazak futbolcuyu sağa kaydırmıştı. Tabii 2-0 olmuş Sivas maçında pozisyonlarla bu kadar oynamakla, Trabzon’da müsabakaya başlamak farklı şeyler.

Haberin Devamı

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Söyle ona Sebastian F.Bahçe’nin Dzeko’su var

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Trabzon, Beşiktaş’a topu verdi, maçı aldı

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Milli takımlar son bir haftada 9 maçın 7'sini kaybetti

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ