Teknik adamların imza attığı bir akşam

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Futbolun basit kaidelerinden biri şu: Oyuncu kaliteniz ne kadar yüksek olursa olsun, koşmak-mücadele etmek zorundasınız. Dün gündüz seansında Kadıköy’de oynanan müsabakanın ilk bir saatinin özeti, “askerler vs generaller” idi. Asker Antalyalılar çok koştular, önde bastılar. İştahlıydılar, organizeydiler, kolektif bir bilinçle savaştılar. Bunun sonucu olarak da daha 5’inci dakikada öne geçeceklerdi, Van de Streek’in topuğu çizgiden çıktı. 30’da bir tane attılar, 38’de bir tane daha atabilirlerdi.

A.GÜCÜ’NDEN ESiNLENMiŞTi

Antalyaspor’un Kadıköy’deki bu stratejisinin aslında Fenerbahçe’nin bir önceki rakibi Ankaragücü’nden de esinlendiğini söyleyebiliriz. Ankara’da da ev sahibi ekip daha çok koşmuş, daha fazla savaşmış, özellikle İsmail Yüksek’e baskıyla önde çok top kazanmıştı. Tolunay Kafkas’ın o maçtan sonra yaptığı açıklama harikaydı: “Kalite, performansı yendi” demişti Tolunay Hoca. Dün de Kadıköy’deki ilk 45 dakikada, en azından Edin Dzeko golüne kadar istediklerini sahaya yansıtan taraf Antalyaspor’du.

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F.BAHÇE 2. YARI DAHA ÇOK KOŞTU

İsmail Kartal dün ikinci devrede önce oyun, sonra oyuncu değiştirerek müdahale etti sahaya. Sarı lacivertliler ikinci devrede daha fazla efor sarf ettiler ve Antalyalılar kadar koştular en az. Sallanan Zajc’ın yerine oyuna dahil olan Crespo’yla bu sezonun yıldızları İrfan ve Szymanski’nin devreye girmeleriyle, Fenerbahçe 10’uncu resmi maçında 10’uncu galibiyetini aldı dün.

F.BAHÇE 2. YARI DAHA ÇOK KOŞTU

Akşam seansında Trabzon’da da farkı belirleyen teknik adam kararlarıydı. Şenol Güneş’in sol bekte (orijini o bölge olmayan) Onur, önünde de (net bir pozisyonu olmayan, çok yönlü ama klasik bir sol açık diyemeyeceğin) Rebic’le başlamasının faturasını oradan üretilen gollerle ödedi Beşiktaş. İlk gol öncesi Mendy topu orada kazandı. İkinci gol öncesi de Visca faulü... Şenol Güneş, takımı Sivas önünde 2-0 galipken, ipler kopmuşken önce Zaynutdinov’u sola koymuş, sonra da Rebic’i oraya alıp Kazak futbolcuyu sağa kaydırmıştı. Tabii 2-0 olmuş Sivas maçında pozisyonlarla bu kadar oynamakla, Trabzon’da müsabakaya başlamak farklı şeyler.

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