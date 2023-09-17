Edin Dzeko ve Szymanski'nin şovu sürdü, Fenerbahçe 14 yıl sonra bir ilki başardı!

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Fenerbahçe, Süper Ligin 5inci haftasında Antalyasporu konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yaptı.

LIVAKOVIC SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Dinamo Zagrebten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Ligin 4üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, Antalyaspor maçına ilk 11de başlayarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi.

FERDİ GERİ DÖNDÜ

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 24 Ağustosta Twente ile oynadığı maçın ardından sakatlanmıştı. Sol kalça kasında 2nci derece yırtık tespit edilen Kadıoğlu, Twente deplasmanı ve ligdeki MKE Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu ve Antalyaspor maçına ilk 11de başladı.

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FENERBAHÇE KAZANDI, 14 YIL SONRA

Opta'nın verilerine göre; Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna dörtte dört yaparak başladı.

DZEKO ŞOV DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Edin Dzeko, gollerine bu maçta da devam etti. Bosna Hersekli forvet, 45+1. dakikada takımının ilk golünü atarken, 56. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golünde de asiste imza attı.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 4 lig maçında 4. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 6’ya yükseltti.

SZYMANSKI YİNE SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin sezon başından beri gösterdiği performansla önemi isimlerinden biri olan Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Polonyalı orta saha, 80. dakikada takımının galibiyet golüne imza attı. Ligin 2. haftasında Samsunspor filelerini de havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Szymanski, bu sezon toplam 5 gol, 4 asist üretti.

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