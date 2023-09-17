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Trabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası! En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig
Trabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 22:33

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maça Onuachu damga vururken Şenol Güneş hakkındaki istatistik de dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi bordo-mavililer 3-0'lık skorla kazandı.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 3-0 Beşiktaş (Maçın özeti)Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (Maçın özeti)Haberi görüntüle

ONUACHU DAMGA VURDU

Bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Onuachu, 29. dakikada ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Beşiktaş maçındaki ilk isabetli şutu gole çeviren Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk santrfor oldu. Sörloth bunu 2019 yılında Kasımpaşa karşısında başarmıştı.

Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu, sakatlanıp oyundan çıktığı dakikaya kadar da taraftarından övgüler aldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...

EN SON OLCAN ADIN ATMIŞTI

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İkinci golde sahne alan Bakasetas ise Süper Lig'de Mayıs 2012'de Olcan Adın'dan bu yana Beşiktaş'a frikik golü atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçına Onuachu damgası En son Sörloth yapmıştı, yine Şenol güneş...

EN FARKLI YENİLGİ

Opta'nın verilerine göre; Beşiktaş, Trabzonspor'a 3-0 yenilirken Süper Lig'de Şenol Güneş yönetimindeki en farklı yenilgisini tekrarladı.

2018-2019 sezonunda Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olduğunda da kulübede Güneş vardı.

EN ÜRETEMEDİĞİ MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı Şenol Güneş'in göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana en düşük gol beklentisi değerinde tutan takım oldu. Trabzon'da 0.4 xG'de kalan Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu 82. dakikada Ghezzal'dan geldi.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig

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