 Teknik adam takımlarının zaferi

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Süper Lig’de peş peşe beş sezonun 18, 21, 20, 19 ve 20 takımla oynanıyor olması büyük bir kâbus. İddia ediyorum, 150 yıllık profesyonel futbol tarihinde dünya üzerinde tek bir lig yoktur ki peş peşe beş sezonu farklı takım sayısıyla oynasın! Bu yıl her hafta bir takımın bay geçiyor olması, müsabaka sayısının eşitsizliği sporseverler için felaket bir duyguydu gerçekten. Umarım önümüzdeki sezonu 20 ile tamamlayıp, bir sonraki yıl 18’e düşer ve bir daha oynammayız takım sayısıyla.

Antalya ve Kayseri'nin son 5 hafta galibiyetleri yok ama hedefe ulaştılar

19 takımlı bu garip sezon da bir de büyük felaket yaşayıp sadece 2 ekibin düştüğü modele dönünce orta sınıf daha da fazla ciddiyet kaybetti. Ligin son 5 haftasında Antalya ve Kayseri’nin galibiyetleri yok. Konya, Sivas ve Alanya’nınsa birer galibiyetleri var ve hepsi birden hedefine ulaştı bu takımların. Bir ligde bu kadar fazla hedefsiz takım olması, turnuvanın kalitesini çok aşağı çekiyor haliyle.

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Neyse ki Süper Lig’de sezon tümüyle olumsuzluklardan ibaret değil. Futbolcuların değil, teknik adamların yıldızlaştığı bir sezonu geride bıraktık ligde. Okan Buruk, Şenol Güneş gibi olağan şüphelilerin yanı sıra Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan’ın takımları da iyi sinyaller verdiler sezon genelinde.

Trabzon'a Gedson ve Oliveira tarzınca oyuncu gerekiyor

Süper Lig’in bir önceki şampiyonu Trabzonspor son derece karmaşık bir sezonu geride bıraktı, 2 farklı başkan ve 3 farklı teknik adamla geçirdiler 2022-23’ü. Sezonun son bölümünde göreve gelen Nenad Bjelica’nın da Vincenzo Montella ve Andrea Pirlo gibi göze hoş gelen oyun sinyalleri verdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bjelica, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında üçlü savunma denedi ama Edin Visca’nın sağ kanat bekte oynadığı model işlevsiz görününce tekrar dörtlüye döndü Hırvat Hoca.

4-2-3-1 devam edecek

Yeni sezon öncesi elinde Visca ve Trezeguet gibi eli sıcak iki kanat hücumcusu olduğu için Bjelica’nın 4-2-3-1 ile devam edeceğini öngörmek mümkün. Trabzonspor kadrosunun en önemli eksiği iki yönlü orta saha oyuncusu gibi görünüyor zira eldekiler genelde tek yönlü: Siopis, Doğucan defansif, Bakasetas, Bar dhi, Abdülkadir de ofansif yönü ağır basan orta sahalar. Trabzonspor’un Galatasaraylı Oliveira, Beşiktaşlı Gedson iki yönlü merkez orta sahalara ihtiyaç duyduğu açık.

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LİGİN DRİPLİNG KRALI: BADOU NDIAYE

Süper Lig’de merkez orta sahalar için iyi bir sezondu. Galatasaraylı Torreira ve Oliveira da, Beşiktaşlı Gedson da, Karagümrüklü Ozdoev de çok iyi sezon geçirdiler. Ancak tüm bu isimler içinde Gedson ve Badou Ndiaye’nin farklı bir yerleri var, zira onlar bu sene birinci - ikinci bölge geçişini driplingle yaparak farklı bir opsiyon sundular takımlarına. Badou Ndiaye bu driplingli geçişlerin sonucu olarak da ligin en fazla faule maruz kalan oyuncusu oldu: Ndiaye (89), Sainz (74) ve Efecan (74).

LİGİN EN VERİMLİ SANTRFORU: MBAYE DIAGNE

Karagümrüklü Mbaye Diagne sezonu 23 golle krallık yarışının ikincisi olarak tamamladı. Ancak Diagne’yi rakiplerinden ayıran iki önemli özelliği var: Birincisi, bu gollerin sadece ikisini penaltıdan atması. Penaltıları çıkardığınızda Diagne 21 golle ligin kralı konumunda. Diagne’nin yakaladığı bir başka enteresan istatistik de gol beklentisiyle yaptığı skor arasındaki fark. Karagümrük’ün santrforu bu sezon yalnızca 13,84 xG’den 23 gol çıkarmış. Yani beklentinin 9,16 üzerinde sayı yapmış.

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LİGİN EN VERİMLİ KALECİSİ: GÜNAY GÜVENÇ

Başakşehir’in kalecisi Muhammed Şengezer de çok değerli bir isim. Ama Galler-Hırvatistan kadromuzda Günay’ın da yer alması gerektiğini hissediyordum ben. Sezona Gaziantep’te başlayan ve deprem sonrası Kasımpaşa’ya transfer olan deneyimli kaleci, lacivert beyazlıların ligde kalmasında çok kritik bir rol oynadı ve OPTA verilerine göre de ligin en verimli kalecisi oldu. Günay’ın kalesinde xGA((gol beklentisi) 47,16 iken, yediği gol 39. Yani yemesi gerekenin 8,16 altına izin verdi Günay. Bu istatistikte Günay Güvenç’i 5,2 ile Giresunsporlu Ferhat Kaplan ve 4,57 ile Konyasporlu İbrahim Sehic izliyorlar.

LİGİN ORTA UZMANI: GUILHERME

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Süper Lig’de hakkını az teslim ettiğimiz ikonik oyunculardan biri Guilherme. 33’ünde bir istikrar abidesi. Bu sezon 34 müsabakanın tamamında 90 dakika forma giyen tek futbolcu oldu Süper Lig’de. Konyaspor’da son 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı sadece 2. Bu sezon da takımının en önemli hücum silahıydı, iki ayrı istatistikte de Süper Lig’in lideri oldu. Hem 80 şut pasıyla Kerem’in (78) önünde bu kategoriyi zirvede bitirdi. Hem de 86 isabetli ortayla Fernando (55) ve Maxim’in (51) önünde ligin orta lideri oldu.

SÜPER LİG'DE GÖKLERİN HAKİMİ: UMUT NAYİR

10 gün sonra 30 yaşına giriyor, yani çok da genç bir futbolcu sayılmaz. Ama nasıl 30 yaşında bir doktor hâlâ genç bir hekim, 30’unda bir öğretmen hâlâ çiçeği burnunda bir eğitmense, Umut da öyle bakıyor hayata. Gelişimi hiç durmuyor, her sezon üzerine koyuyor oyununun. Bu sezon takımı küme düşmesine rağmen 17 gol 3 asistlik fantastik bir performansla A Mili Takım davetiyle bitirdi sezonu. Ama daha etkileyici bir istatistiği havada yakaladı. Ligde en çok hava topu kazanan 3 oyuncu şöyle: Umut (154), Yatabare (116) ve Glumac (108).

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