Zaniolo'lu İtalya yarı finali kaybetti! İspanya finalde...

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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Hollanda'da bulunan De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanan İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

İspanya, maçın 3. dakikasında Yeremi Pino ile öne geçti. İtalya, 11. dakikada Immobile'nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Penaltı pozisyonunda Zaniolo'nun şutunda top savunmanın koluna çarptı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı temposuz geçti. Hollanda - Hırvatistan maçı gibi uzatmaların oynanmesi beklenirken sahneye çıkan Joselu, takımını 88. dakikada 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa bölümde İtalya geri dönemedi ve İspanya maçı 2-1 kazanıp finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, maçın tamamında forma giydi.

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UEFA Uluslar Ligi Kupası, 18 Haziran Pazar günü 21.45'te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelede sahibini bulacak.

İSPANYA 2-1 İTALYA

GOL: 3' Pino, 11' Immobile (P), 88' Joselu

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Navas, Le Normand, Laporte, Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Bonucci, Acerbi, Frattesi, Jorginho, Barella, Zaniolo, Spinazzola, Immobile