Eyüpspor ve Umut Nayir'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezona yerli golcü olarak Umut Nayir damga vurmuştu. Ligden düşen Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut, 17 golle en çok gol atan yerli futbolcu olmuştu.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Umut, 17 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli golcü kupada da 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İÇİN TRANSFER İDDİALARI VAR

Ümraniyespor'da bu sezon sergilediği performans, Umut Nayir'i yeniden dev kulüplerin gündemine soktu. Daha önce Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki milli futbolcu, Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Hajduk Split'e kiralık giden ve daha sonra Giresunspor'un yolunu tutan Umut, geçen sezonun başında bonservisiyle birlikte Eyüpspor'a gitti. Milli futbolcu, geride kalan sezonu ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirdi.

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Umut Nayir'in ismi bugünlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçiyor. Süper Lig'de yerli kuralının devam edeceği yeni sezonda kadrolarında yerli bir golcü bulundurmak isteyen iki ezeli rakibin, Umut Nayir için karşı karşıya geldiği iddia ediliyor.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA: ÖNCELİK FENERBAHÇE'DE

Umut Nayir'in bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor'dan milli futbolcunun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a konuyla ilgili; ""Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Öncelik ise Fenerbahçe'de." şeklinde bir açıklama yaptı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da önceki gün yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e ilgisinin olduğunu söylemişti.

UMUT NAYİR: MİLLİ TAKIM KAMPINDAN SONRA DEĞERLENDİRİRİZ

Letonya maçı için Milli Takım kampında bulunan Umut Nayir ise basın toplantısında transferiyle ilgili soruya örnek bir cevap verdi.

"Saygısızlık olarak algılamayacaksanız şöyle söyleyebilirim. Milli forma altında buluştuğumuz zaman ben olgusundan çıkıp, biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bir ruh olduğunu düşünüyorum. MİLLİ TAKIM formasının her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerinden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey demek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim bunu. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. 'Ben hiçbir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana' dedim. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. Kusura bakmayın"

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Umut Nayir, Letonya maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

Baskı unsuru, forvetin aslında kendinden getirdiği bir durum. Çünkü en göz önünde bulundurulan mevki olarak bakılıyor. Herkes doğal olarak sizden gol atmanızı bekliyor. Burada Enes Ünal ve Cenk Tosun gibi önemli oyuncularımızın olmaması benim, Umut Bozok, Kenan Karaman ve Barış Alper Yılmaz için bir fırsat olacağını düşünüyorum. O yüzden de kime rol düşerse düşsün bu milli forma altında eğer çağrıldıysak aday kadroya biz buna layık olduğumuz ve bizim bunu yapabileceğimize inandıkları için çağrıldık. O yüzden de ben bir problem olarak görmüyorum. Kendi adıma da aslında böyle ortamlarda daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim.

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Letonya ile tarihimizde birçok defa karşılaştık. Fizik kalitesi yüksek olan bir takım. Aslında dünyaya baktığımız zaman birçok takım savunma anlamında kompakt oynamaya başladılar. Daha önce çok fazla pişmanlığını yaşadığımız, puanlar kaybettiğimiz ve şampiyonalara gidemememize neden olan birçok anlar yaşadık. Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda genelde belki tırnak içinde hafife almamız, belki o an odaklanamamamız bize problem yarattı. Burak Ağabey’in golüyle beraber buradaki lanet diyebileceğimiz şeyi son maçta kırdığımızı düşünüyorum. Yarın için güzel bir gün olacağını düşünüyorum

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