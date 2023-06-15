Galatasaray'ı bekleyen 'golcü' tehlikesi! 'Transferi kolay değil' dedi, Icardi olmazsa...

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Galatasaray'da sezon şampiyonluk sevinciyle sona ermesine karşın hızlı bir şekilde Mauro Icardi'nin durumu düşünülmeye başlandı.

Attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen ve 'Aşkın Olayım' şarkısıyla tribünlerle de bütünleşen Mauro Icardi'nin transferi konusunda çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 lig maçında 22 gol atan ve 7 asist yapan Arjantinli yıldız için de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yalnızca bu hafta içerisinde hem Okan Buruk hem Erden Timur, katıldıkları programlarda Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

BURUK: ICARDI BURAYI SEVİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun kalmasını istediği vurgularken "Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi karar verecek. Sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var. Birçok farklı şey var. Yakın zamanda belli olur diye düşünüyorum. İçimi rahatlatan, kulübümüzün Icardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Galatasaray Kulübü, üzerine ne düşerse onu yapacak. Bir de Icardi burayı seviyor. Arabistan tabii ki, bu sene için korkulu rüyası. Hangi oyuncuya gitseniz, Arabistan'dan teklif var, orayı bekliyoruz falan var. Arabistan'ı bekleyen oyuncular var. Kante 100 milyon euro'ya anlaştı. Icardi için de konuşuluyor, bilmiyorum doğru mu. Icardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Umudumuz, mutlu olduğu Galatasaray'da kalması. Lige de hava getirdi. Lige de katkı sağladı. Kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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TRANSFERİ KOLAY DEĞİL

Son olarak da geçtiğimiz gün Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklama çok konuşuldu. Timur, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz ancak çok kolay değil. Taraftarımız 'Çok zor' demesin, geçen sene de gelmesi zordu. 16 milyon euro brüt maaşı var ama elimizden geleni yapıp zorlayacağız." dedi.

ICARDI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu açıklamaların ardından taraftarların merakı daha da artarken Mauro Icardi'nin durumu hakkında belirsizlik devam ediyor.

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Süper Lig'i tanıması, takımla ve taraftarla bütünleşmiş olması kadar Icardi'nin Galatasaray'da kalmasının önemi konusunda geçtiğimiz yıllardan da istatistikler öne çıkıyor.

GALATASARAY BUNU DAHA ÖNCE YAŞADI

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşırken Bafetimbi Gomis, ligde 29 gol atarak rekor kırdı ve zaferde büyük pay sahibi oldu.

Ancak sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Fransız yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Yeni sezon öncesi golcü transferi yapamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterdiği 2018-2019 sezonuna ileri uçta yalnızca Eren Derdiyok'a sahip oldu. Devre arasında ise Mbaye Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ücreti ödenerek sezonun ikinci yarısındaki çıkışla yeniden şampiyon olundu.

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SON İKİ ŞAMPİYONUN 'AYRILIK' SENDROMU

Süper Lig'de 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da şampiyonluk yolunda takımlarına önemli katkılarda bulunan golcülerle yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Aboubakar, ligde 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu golcünün ligin son 10 haftasında forma giymemesi şampiyonluğu zorlaştırırken yaz döneminde de yollar ayrıldı.

ABOUBAKAR GİBİ OLMADI

Ertesi sezon yola Michy Batshuayi ile yola devam edildi. Belçikalı yıldız, ligde 14 gol atmasına karşın 'Aboubakar etkisi'yle eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gurubunu 0 puanla tamamlarken ligi 6. sırada bitirebildi.

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CORNELIUS ÖZLEMİ

2021-22 sezonunda ise şampiyonluk sevinci yaşayan takım Trabzonspor oldu. Bu zaferde Nwakaeme ile birlikte takımın golcüsü Andreas Cornelius büyük rol oynadı. Ligi 15 golle tamamlayan Norveçli yıldız, oyun içi katkısıyla da birlikte de taraftarın sevgilisi oldu.

Ancak şampiyonluk sonrası Cornelius da önceki golcülerin kaderini yaşadı ve takımdan ayrıldı.

Yeni sezon öncesi yerine transfer edilen Maxi Gomez ve Umut Bozok, toplamda 15 gol atarken bordo-mavililer, ligi bir önceki sezonki Beşiktaş gibi 6. sırada bitirdi. Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan macera Konferans Ligi'ne gruplarda veda ederek son buldu.

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ICARDI KALMAZSA AYNI KADER YAŞANIR MI?

Son yıllarda şampiyonların golcülerini kaybetmesi ve ertesi sezonlarda yaşanan krizler düşünüldüğünde sarı-kırmızılı taraftarlar şu soruyu daha da çok soruyor: Mauro Icardi kalacak mı?