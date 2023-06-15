Son Dakika: Fenerbahçe'den PSG'ye Galatasaray'ı kızdıracak Mauro Icardi teklifi! Arda Güler detayı... "Bize ekstradan para vermelisiniz"

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer gündeminin ana maddesi Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması.

Attığı 23 golle şampiyonluğun bir numaralı mimarlarından olan Arjantinli yıldız, taraftarla özel bir bağ kurmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir mesai harcarken, tecrübeli forveti Jorge Jesus'un yeni takımına götüreceği öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocası, PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine iletmişti. Al Hilal'in Icardi'ye yıllığı 25 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtilmişti.

OKAN BURUK: PARA İÇİN ARABİSTAN'A GİTMEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da başarılı oyuncunun para için Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini iddia etmiş ve "Kulübümüz, Icardi için üzerine düşen ne varsa yapacak. İçimi rahatlatan şey bu. Icardi, buraya çok değer veriyor. Suudi Arabistan, bu sene bizim için korkulu rüya oldu. Icardi için yüksek maaşlar konuşuluyor ama bilmiyorum. Yaşayacağı yer ve bulunacağı ortam da önemli bir oyuncu. Direkt para için gidecek bir oyuncu değil. Ligin marka değerine de katkı sağladı. Ne yapıp edip kalmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamanın ardından, Mauro Icardi ile ilgili Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK TEKLİF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile bir araya gelmiş, bu toplantı çok ses getirmişti. Bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre; iki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı.

PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan Mauro Icardi vardı.

ÇOK BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYECEK

PSG Başkanı Nasır El-Halifi, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu.

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Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği iddia edildi.

Koç'un G.Saray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan Icardi'yi istediği bildirildi.

"BİZE EKSTRADAN PARA DA VERMELİSİNİZ"

Koç, "İcardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz" diye sordu.

Nasır El-Halifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi.

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30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutan Fransız kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti.

Ali Koç'un ardından Arda için İcardi'nin yanı sıra ekstradan para istediği ifade edildi.