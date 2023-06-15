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Galatasaray'dan sol bekte sınıf atlama planı! Gündemdeki 4 isim...

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#Transfer#Galatasaray#Angelino
Galatasaraydan sol bekte sınıf atlama planı Gündemdeki 4 isim...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray transfer sezonunda sol bekini de güçlendirecek. Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar bu bölgeye yapılacak takviyeyi de listenin ilk sırasına yazdı.

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Kazımcan Karataş’ın yanına iyi bir lejyoner takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın geniş listesinde ise şu 4 oyuncu üst sıralarda yer alıyor. Angelino, Nuno Tavares, Alex Sandro ve Mert Müldür.

İkna için koz Sergio Oliveira

Sol bek için listenin ilk sıralarında Nuno Tavares ile Angelino bulunuyor. Arsenal ile Torreira transferinde yakın ilişkiler kuran Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur bu sezon da İngiliz devinden Nuno Tavares’i isteyecek. Geçtiğimiz sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen ve Arsenal ile 2025 yılına kadar kontratı olan Portekizli oyuncuyu Galatasaray 1 yıllığına kiralamak istiyor. Bu transfer için yine Galatasaray, Arsenal ile temasları sıklaştırıp oyuncuyu ikna için ise başta vatandaşı Oliviera başta olmak üzere geniş bir sunum yapacak.

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Uygun olursa bonservisi alınacak

2025’e kadar sözleşmesinin bulunduğu Leipzig’de gözden düşen ve geçtiğimiz sezon Hoffenheim’a kiralanan Angelino için de kiralama formülü bulunuyor. Juventus’ta forma giyen Alex Sandro da sol bek pozisyonu için hedef isimler arasında. 2015-16 sezo nundan bu yana İtalyan devinde forma giyen Alex Sandro’nun kulübüyle olan kontratı önümüzdeki sezon sona eriyor. Sarı kırmızılılar kontratının bitimine 1 yıl kalan 32 yaşındaki oyuncuyu eğer makul ve mütevazi bir rakam istenirse bonservisi ile alacak.

Mert, Boey'in alternatifi olacak

Galatasaray’da bek pozisyonu için listedeki bir başka isim ise milli oyuncumuz Mert Müldür. Sacha Boey’e gelen Arsenal ve Brighton’ın teklifleri sonrasında ayrılığı gündeme geldiği için hem sağda hem de solda oynayabilen Mert için de Galatasaray yine Sassuolo kulübüyle görüşecek. Geçtiğimiz yıl da Galatasaray’ın istediği Mert için İtalyan ekibi astronomik rakamlar talep etmişti. Bu sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 3 maçta forma giyen Mert için de bonservisi ile alakalı İtalyan ekibiyle görüşülecek.

Galatasaraydan sol bekte sınıf atlama planı Gündemdeki 4 isim...

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#Transfer#Galatasaray#Angelino

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