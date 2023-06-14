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Son Dakika: Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Mostafa#Galatasaray
Son Dakika: Nantes, Galatasaraydan Mostafa Mohamedin transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 17:54

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, bu sezon Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını açıkladı.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Nantes, Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fransız takımlarından Nantes, Galatasaray’ın 25 yaşındaki Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı. Fransız kulübü, geçtiğimiz sezon kiraladığı golcü oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan Mohamed, 11 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Anlaşmaya göre Nantes, sarı-kırmızılılara 5.7 milyon euro bonsevis ücreti ödeyecek.

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#Transfer#Mostafa#Galatasaray

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