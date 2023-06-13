O topuk pasına şampiyonluk yakışırdı

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Galatasaray’ı bu yıl 88 puanla şampiyonluğa götüren unsurları 3 ana maddede toparlayabiliriz: İsabetli transfer politikası, teknik direktör Okan Buruk’un yıldız idare becerisi ve başta Icardi olmak üzere 4-5 büyük futbolcunun istikrarlı ve tavizsiz oyunları.

KADRO ÇOK DEĞiŞTi

Galatasaray’ın ligi 13. bitiren 2021-22 kadrosu ile 2022-23’ün şampiyonu arasında nasıl bir fark oluştuğunu anlamak için sanırım şu örnek yararlı olabilir: Sarı kırmızılıların geçen sezon ligde-Avrupa’da üçlü merkez orta sahada dakika verdiği oyuncular Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Pulgar, Ömer Bayram, Arda, Alpaslan, Assunçao, Aytaç Kara, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Feghouli’ydi.

13 OYUNCUDAN SADECE BERKAN KALDI

Bu 13 oyuncudan Berkan dışında 12’siyle çeşitli biçimlerde yollar ayrıldı. Futbolu bırakanlar, ikinci ligin yolunu tutanlar oldu bu listeden. Galatasaray’ın 22-23 orta saha rotasyonu ise şu oyunculardan oluştu: Lucas Torreira, Berkan, Sergio Oliveira, Midtsjö, Dries Mertens ve Juan Mata... Galatasaray’ın bu sezon kulübesini oluşturan orta saha üçlüsü (Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö ve Juan Mata) muhtemelen geçen sezonun büyük bölümünde ilk 11’de çıkabilirlerdi. Orta sahadaki bu kalite farkı, zaten Galatasaray oyunundaki değişimin de anahtarıydı.

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OKAN BURUK TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GALATASARAY’A GELDi VE ŞAMPiYON YAPTI

Galatasaray bu sezona 20 oyuncu gönderip, 13 futbolcu transfer ederek başladı ki böyle sert bir dönüşümün altından kalkabilmek için takımınızın güçlü bir lidere ihtiyacı olduğu açık. Okan Buruk’un bence akranı olan birçok teknik direktörden farkı, hiçbir görevi otomatik elde etmemesi. Her bir göreve tırnaklarıyla kazıyarak ulaşması.

Guardiola’ya 38 yaşında Barcelona’nın anahtarları teslim edildi mesela. Mustafa Denizli 38 yaşında Galatasaray’ın, Emre Belözoğlu 40 yaşında Fenerbahçe’nin, Pirlo 41 yaşında Juventus’un, Zidane 43’ünde Real Madrid’in başına geçti. Hiçbir üst düzey teknik adamlık deneyimleri olmadan üstelik.

HER SINIFTAN OYUNCUYLA ÇALIŞIP iLETiŞiM SINAVI VERDi

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Okan Buruk’sa ışıltılı futbolculuk kariyerinin ardından engebeli bir teknik direktörlük yolculuğu yaşadı: Elazığ ile küme düşerken oynattığı futbolla dikkat çekti. Gaziantep’te saygıdeğer işler yaptı. Göztepe ile ikinci lig gördü. Akhisar’la Türkiye Kupası kazandı. Başakşehir’i hem lig şampiyonu yapıp hem de Avrupa’da son 16 oynattı. Ve ancak tüm bu tecrübelerin ardından 48 yaşında deneyimli bir teknik adam olarak geldi Galatasaray’ın başına.

Bence Galatasaray’da hemen hemen tüm futbolcularla empati kurabilip, hepsinden yüksek verim almasının nedeni de bu. Her sınıftan oyuncuyla çalıştı, en yeteneksizinden en yeteneklisine kadar iletişim sınavı verdi, en alttan en tepeye hem kademede yarıştı. Bunun ödülünü de Galatasaray’da Kazımcan’ı da İcardi’yi de, Rashica’yı da Torreira’yı da anlayarak aldı.

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SEZONUN KIRILMA ANI: iCARDi’NiN TOPUK ASiSTi

12 Kasım günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda İcardi’nin Kerem’e attığı topuk pasının bence bir başka önemi de Galatasaray’da takımdaşlığın simgesi olmasıydı. 1990 sonrası İnter’in en golcü futbolcusu İcardi.

Bir İnter efsanesi, PSG’nin önce kiraladığı, sonra 50 milyon Euro bonservis ödediği bir süperstar. Böyle bir futbolcunun kiralık geldiği İstanbul’da bu derece takımdaş oynaması, atmaktan çok attırmayı benimsemesi, Kerem başta olmak üzere tüm Galatasaraylı futbolcuları etkiledi bence.

EN ÇOK GELiŞiM GÖSTEREN OYUNCU: KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem, Galatasaray için kâbusa dönüşen 2021-22 sezonunun en iyi futbolcusuydu. Hem kulübünü sezon boyunca sırtladı, hem de A Milli Takım’ın düzenli oyuncusu oldu o performansıyla. Ancak bu yıl farklı bir sınavdı çünkü sezona umut veren bir genç olarak başlamakla star vasfıyla girmek farkı testler.

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Kerem sezon başında o duygusal kargaşayı yaşadı, özellikle pas/şut tercihleri konusunda sıkıntı yaşadı. Ancak Kerem’in o travmayı atıp yılı müthiş bir gelişimle bitirmesinin altında bence İcardi’yle yakaladıkları telepatinin büyük rolü var.

HAFTA iÇiNiN STARI: DRiES MERTENS

Özellikle hafta içlerinde, ekseriyetle takvim sıkıştığında katkısı muazzam: 2022’nin sonunda Süper Lig’de ilk kez hafta içi mesaisi oynanıyor, Dries Mertens o sıkışık fikstürde 25 Aralık’ta (dini bayramında) İstanbulspor’a karşı asist yapıyor, 29 Aralık Perşembe Sivas’ta gol atıyor. 4 Ocak Çarşamba da Ankaragücü’ne karşı asist yapıyor.

Süper Lig’de ocak sonunda ikinci bir hafta içi mesaisi yaşanıyor. Sarı kırmızılı takım, 28 Ocak-5 Şubat arası 8 günde üç müsabaka oynuyor. Yine bu süreçte Giresunspor ve Trabzonspor’a birer gol atıyor. Dries Mertens’in Alanyaspor’a karşı golleri de hafta içinde gerçekleşti:

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Önce 17 Ocak Salı akşamı 1 gol-1 asistle oynuyor kupada. 18 Nisan Salı da ligde 1 gol-2 asistle devreye giriyor.

YILIN TRANSFERi: LUCAS TORREiRA

Bence bu yıl şampiyon Galatasaray’la ikinci Fenerbahçe’nin kadrolarını ayıran en önemli fark ‘bağlantı oyuncusu’ departmanıydı. Özellikle Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe adeta iki parçaya bölündü, arkadakilerle öndekiler arasında bir bağ sorunu oluştu. Galatasaray’daysa o bağlantıyı sağlayan bir dünya yıldızı vardı sahada.

Lucas Torreira’nın o yüzden de bu yıl şutla biten hücumda yer alma istatistiği muazzam:

Lucas Torreira’nın tüm sezonda 16 şutu, 23 şut pası var. Ancak tam 97 kez şutla biten hücumun içinde bir pasla yer almış Uruguaylı.

TOTO SCHiLACCi ÖZEL ÖDÜLÜ: SACHA BOEY

G.Saray’ın bu sezon için sağ bek rotasyonu aslında başlangıçta Omar Elabdellaoui ve Dubois’dan oluşuyordu. Bu yüzden de Boey’i sezon başı kampına götürmemişlerdi. Ancak Boey, adeta bir ‘Schillaci 1990’ yaparak en geriden gelip en önde bitirdi sezonu. Toto Schillaci de İtalya’nın 1990 Dünya Kupası kadrosuna son anda dahil edilmiş, ilk iki karşılaşmada son 10-15 dakikalarda dahil olmuş ama turnuvayı hem altın ayakkabı, hem de altın top ödülleri ile tamamlamıştı.

RAKiP KALEDE EN FAZLA KENDi KALESiNDE EN AZ GOL BEKLENTiSi (OPTA)

TAKIM XG(GOL BEKLENTİSİ) XGA(K. GOL BEKLENTiSi)

Galatasaray 73,50 29,65

Fenerbahçe 70,44 36,90

Adana DS 64,18 51,90

Beşiktaş 61,18 35,24

Trabzonspor 54,07 41,99

Karagümrük 49,14 55,34

Ümraniye 46,91 60,33

Sivasspor 46,50 41,11

Konyaspor 46,46 44,45

Ankaragücü 46,24 52,63

Alanyaspor 46,14 57,92

Kayserispor 44,07 52,44

Giresunspor 43,40 56,10

Antalyaspor 42,59 49,15

Kasımpaşa 41,03 61,29

Başakşehir 40,54 45,59

İstanbulspor 38,83 52,98

Hatayspor 26,14 39,58

Gaziantep 22,63 39,44

KEREM-iCARDi LiGiN EN iYi HÜCUM iKiLiSi BU SEZON TAKIM ARKADAŞINA EN FAZLA ASiST YAPAN OYUNCULAR

ASiST YAPAN GOLÜ ATAN GOL SAYISI

Kerem Aktürkoğlu Mauro İcardi 5 gol

Lincoln Enner Valencia 4 gol

Serginho Riad Bajic 4 gol

ABDÜLKERiM-NELSSON PAS KRALI BU SEZON BiRBiRLERiNE EN FAZLA PAS VEREN TAKIM ARKADAŞLARI

Abdülkerim Bardakçı Victor Nelsson Galatasaray 621

İbrahim Dresevic Rayyan Baniya Karagümrük 599

Fernando Muslera Victor Nelsson Galatasaray 520

YARIN: YAZI DiZiSiNDE iKiNCi BÖLÜM: FENERBAHÇE

Fenerbahçe’nin 80 puanla Süper Lig’i bitirip Ziraat Türkiye Kupası’nda yolun sonuna kadar gelmesi başarı kabul edilebilir mi? Sarı lacivertliler 14 transferden ne kadar verim aldı? Süper Lig’de bu sezon en yüksek pas serisiyle atılan gol hangi Fenerbahçeliden geldi?