Murat Sancak, Mauro Icardi transferinin maliyeti hakkında konuştu: Onu çocuklara anlatsınlar

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin konuşan Sancak, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullanırken ''İlk 10 dediğimde, gayrıresmi hedefim ilk 5'ti. Bu sene hedef ilk 2'ydi. 4'üncü bitirdik. 3'üncü de olabilirdik. Ama olmadı. Tarihinde ilk defa Avrupa'ya gideceğiz. Alışma dönemimiz olacak. Ayrı bir hava, kültür. Bakacağız. Allah yardımcımız olsun. Montella ile gitsek daha iyi olurdu. Şimdi hoca arayacağız. Ben her zaman B planımı yapıyorum. Olmayacağını da tahmin etmiştik. Avrupa'ya gideceğimiz için yabancı olacak. Gitmemiş olsak yerli olacaktı. Her zaman planlar yaparım.Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gereken bir ağabeyimiz. O bizim ağabeyimiz. Bir gün Adana'ya gelmek istese, başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha Türkiye'ye gelir mi, gelir Şampiyonlar Ligi kupasını alacak hoca onu geçmiş olur. Ama UEFA Kupası alana kadar en değerlimiz Fatih Hoca'dır" dedi.

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"SAMET'İ GALATASARAY DA İSTEDİ"

Samet Akaydin'i Galatasaray'ın istediğini kaydeden Sancak, "Samet Akaydin'i Fenerbahçe'den önce Galatasaray da istedi. Erden Timur arayıp indirim istedi. Fenerbahçe ile görüşüyoruz, Ali Başkan'a söz verdim dedim, öyle verdik yani. Biz Hulk ile görüştük. Kulübü vermek istemedi. Bakacağız. Geçen 40 metreden attı, benim öyle bir oyuncum olsa vermem." diye konuştu.

GALATASARAY'IN ICARDI TRANSFERİ

Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi kiralamasına ilişkin konuşan Sancak, "Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok. Onu geç, onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Onun ne olduğunu açıklamayayım, zor durumda kalmasınlar. 1 milyon 750, 2 milyon 750 bin de verirdim ben kiralama parası. O kadar değil" dedi.