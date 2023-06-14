Jorge Jesus tüm kontrolü 82 günde kaybetti

Haberin Devamı

Fenerbahçe bu sezon 34’ü Süper Lig’de, 14’ü Avrupa’da, 6’sı da Türkiye Kupası’nda olmak üzere 54 resmi müsabakaya çıktı. Bu 54 resmi müsabakadaki performansı tam ortadan (sezonun 27’nci maçı olan 24 Aralık’taki Trabzonspor karşılaşmasına bir işaret koyarak) ikiye ayrılabiliriz. 2022 Dünya Kupası arasına kadar 13’ü ligde, 12’si de Avrupa’da 25 resmi müsabakaya çıkan Fenerbahçe bu süreçte çok umut vaat eden bir futbol ortaya koymuş, her iki cephede de araya lider olarak girmişti.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin ilgilendiği Edin Dzeko kararını verdi Haberi görüntüle

iDEAL 11’i DEĞiL iDEAL 25’i VARDI

O tarihe kadar takımın ortalama pozisyonu oldukça öndeydi, stoperler maçın büyük bölümünü rakip yarı alanda geçiriyorlardı. Maçın birinci dakikasından itibaren güçlü bir pres yapılıyordu. Takımın ideal bir formasyonu yoktu, üçlü de dörtlü de tercih edilse bir oyun standardı yakalanmıştı. Takımın ideal 11’i de yoktu, ideal 25’i vardı sanki. Jesus hemen her maçta rotasyon uyguluyor ve tüm oyuncularını as gibi hissettirmeyi başarıyordu. Stoperler öyle öne çıkıyorlardı ki Jesus’un en çok eleştirildiği konu, rakiplerinin koşucu oyuncularının savunma arkasında buldukları büyük boşluklardı.

Haberin Devamı

JESUS’A NE OLDUYSA DÜNYA KUPASI ARASINDA OLDU, BAZI OYUNCULARI UNUTTU

Ne olduysa Dünya Kupası arasında oldu, o arada Jesus gitti, ikizi geldi sanki Türkiye’ye! Ocak-şubat-mart döneminde bazı oyuncuları adeta evde unuttu Portekizli Hoca. Arda Güler’in mart ayına kadar ligde ilk 11’de oynadığı maç sayısı sadece 1’di.

Mart ayına kadar ligde aldığı dakikalar sırayla şöyleydi: 0-21-0-0-1-8-0-0-1-0-0-0-3- 0-0-0-0-7-0-71-13-22...

ZAJC EYLÜLDE HiÇ OYNAMADI

2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkıp 9 gol-2 asist yapan Zajc da Jesus’la kayboldu adeta. Jesus, Sloven futbolcuya eylülde dakika vermedi.

Ekimde, kasımda, aralıkta, ocakta ve şubatta birer maça ilk 11’de çıkarttı. Ezgjan Alioski Avrupa listesine yazılmazken, sezonun belki de en kritik Sevilla maçına Jayden Oosterwolde ilk 11’de başladı.

ADALET DUYGUSU AZALDI

Yine Dünya Kupası arası sonrası Serdar Aziz, Samuel, İsmail ve Serdar Dursun’dan alınan katkılar da çok kısıtlı. Dünya Kupası öncesi herkese eşit davranan, takım içi adalet tesis eden Jesus, Katar sonrası bambaşka bir karakter olarak döndü Türkiye’ye. 24 Aralık’taki Trabzon maçıyla 16 Mart’taki Sevilla rövanşı arasında geçen 82 günde de kadrosu daralmış, futbolu tutuculaşmış, adalet duygusu azalmış, iki cepheden kopmuş bir Fenerbahçe kaldı elde.

Haberin Devamı

ViNCENZO MONTELLA F.BAHÇE iÇiN DOĞRU iSiM

Fenerbahçe’de Jorge Jesus sonrası teknik direktörlük için adı geçen Vincenzo Montella’nın üç sebeple doğru hedef olabileceğini düşünüyorum:

1- Klasik bir büyük takım teknik direktörü. İyi futbol hayal eden, tüm müsabakaları domine etmek ve yediğinden fazlasını atmak isteyen bir hoca.

2- Adana Demir’e düşük viteste gelen birçok futbolcuyu iyi hissettirdi; Mario Balotelli’den, Emre Akbaba’dan, Henry Onyekuru’dan, Younes Belhanda’dan, Badou Ndiaye’den ve hatta Yusuf Sarı’dan maksimum verim aldı. Yıldız futbolcuyla arası iyi bir teknik adam.

3- Bu sezon kullandığı tüm bekler hücumcuydu. Svensson, Rodrigues ve İsmail Çokçalış’ın hepsinden ofansif olarak harika verim aldı. Çağın futbolunda bir büyük takımın beklerden beklediği bu olmalı zaten.

Haberin Devamı

SEZONUN YILDIZI: FERDİ KADIOĞLU

Haziran 2018’de, henüz 19’unu doldurmamışken Nijmegen’den Kadıköy’ün yolunu tuttu. Ali Koç’un başkanlığının ilk günleriydi, o da elbette gelecek 5 yıl içinde 9 farklı teknik adamla çalışacağını bilmiyordu! Dokuz farklı teknik adam ona adeta dokuz farklı gözle baktı. Kendini bazen 11’de, bazen kulübede, bazen evde buldu. Birçok değişik pozisyonda oynadı ama değişmeyen bir şey vardı: O hep gelişti. Etrafında olup bitene kulaklarını kapatabilen bir sağlam mantalite simgesi Ferdi. Bu sezonu da takımının en iyisi olarak bitirdi.

SEZONUN EN FAZLA GELiŞiM GÖSTERENi: ARDA GÜLER

F.Bahçe’nin bu sezon tüm cephelerde oynadığı 54 resmi maçta toplam 4 bin 890 dakikanın yalnızca bin 547’sinde (yaklaşık üçte birinde) sahada kalabildi Arda. Ligde 11, Avrupa’da 1, Türkiye Kupası’nda 3 maça ilk 11’de başladı. Ve bu kadar kısıtlı kullanıldığı bir sezonu 6 gol-7 asist, 18 yaşında A milli takım daveti ve star etiketiyle bitirdi. Sezonun son maçında İzmir’de Valencia’ya attığı ara pasları, Sergen Yalçın’ı anımsatan, gözlerin pasını silen cinstendi. Eğer bir şanssızlık yaşamazsa önümüzdeki 15 yıl boyunca ondan çok fazla bahsedeceğimiz kesin gibi.

Haberin Devamı

SEZONUN TRANSFERi: LiNCOLN HENRiQUE

Fenerbahçe’nin transferde çok isabetli işler yaptığı bir sezon değildi bu. Ancak özellikle 24 yaşındaki iki futbolcu Lincoln ve İsmail’in gelecek sezonlar için umut verdiği söylenebilir rahatlıkla. Sezon başında Bursa’dan kiralık görevden dönüp kampa katılan İsmail’in Dinamo Kiev maçına ilk 11’de çıkması kamuoyunun büyük bölümüne sürpriz olmuştu ama milli takıma kadar yükseldi genç ön libero. Lincoln de orijinal pozisyonu olmamasına rağmen sakatlanana kadar sol bekte önemli katkılar yaptı, sezonu da takımının asist lideri olarak tamamladı.

SEZONUN KIRILMA ANI: iSTANBULSPOR MAÇININ 60’INCI DAKiKASI

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gözlemlenen en büyük farklardan biri, işler kötü gittiğinde takınılan tavırdı. Galatasaray 7 puan yitirdiği Adana Demir, Kayseri ve Alanya maçları sonrası iç sahada 50 bin kişinin koşulsuz desteğiyle Beşiktaş’ı yenerek dağıtabildi kara bulutları. Fenerbahçe’yse 24 Nisan’da İstanbulspor’a karşı 2-0 öndeyken golü yediğinde takımın tüm havası bozulmuştu mesela. Fenerbahçe, Kadıköy’de 60’ıncı dakikada 2-1 galipken bile futbolcuların dizleri titriyordu adeta.

Haberin Devamı

SEZONUN FiYASKOSU: OOSTERWOLDE TRANSFERi

Beşiktaş’ın 2011’de yaptığı Julio Alves transferini hatırlatan bir hamle... Rio Ave’de sadece 9 maç oynayan Alves, sürpriz bir şekilde 2 milyona Atletico Madrid tarafından transfer edilip, 40 gün sonra da bonservisinin yarısına 3,1 milyon Euro ödenerek Beşiktaş’a getirilmişti. Elbette hiçbir katkı vermeden, sadece büyük borç yükü bırakarak ayrıldı Türkiye’den. Hollanda alt yaş gruplarında hiç milli olmamış, 2001 doğumlu Osterwolde de Serie B’de Parma’da 18 maç oynayıp tam 6 milyona tuttu Fenerbahçe’nin yolunu. Ligde 84, Avrupa’da 90 dakika oynadı Fenerbahçe’de. Anlaması, yorumlaması güç bir transfer gerçekten.

ENNER VALENCiA iSTATiSTiKLERiN DE KRALI

SIRA OYUNCU XG(GOL BEKLENTİSİ) GOL MAÇ

1 Enner Valencia 23,17 29 31

2 Mauro İcardi 17,24 22 24

3 Umut Nayir 15,26 17 31

4 Ali Sowe 13,88 12 32

5 Mbaye Diagne 13,85 23 33

6 Cenk Tosun 13,37 15 32

7 Riad Bajic 13,05 14 34

8 Fabio Borini 12,29 19 30

9 Haji Wright 12 15 28

10 Ayoub Al-Kaabi 11,08 8 21

11 Younes Belhanda 10,98 12 30

12 Trezeguet 10,26 11 28

13 Mame Diouf 9,93 9 28

14 Wout Weghorst 9,83 8 16

15 Koka 9,59 10 24

16 Michy Batshuayi 8,98 12 19

17 Borja Sainz 8,79 9 32

18 Cherif Ndiaye 8,68 8 12

19 Mame Thiam 8,5 9 27

20 Henry Onyekuru 8,42 8 28

RAKiP CEZA ALANINDA TOPLA BULUŞMA

SIRA OYUNCU TAKIM RCS TOPLA BULUŞMA

1 Enner Valencia Fenerbahçe 189

2 Mauro İcardi Galatasaray 174

3 Haji Wright Antalyaspor 165

2022-23 SEZONUNDA SÜPER LiG GOL+ASiST KRALLIĞI

1 Enner Valencia Fenerbahçe 189

2 Mauro İcardi Galatasaray 174

3 Haji Wright Antalyaspor 165

2022-23 SEZONUNDA SÜPER LiG GOL+ASiST KRALLIĞI

1 Enner Valencia 34 29 5 31

2 Mauro İcardi 29 22 7 24

3 Mbaye Diagne 28 23 5 33

4 Fabio Borini 27 19 8 30

5 Cenk Tosun 21 15 6 32

6 Umut Nayir 20 17 3 31

7 Kerem Aktürkoğlu 20 9 11 34

8 Younes Belhanda 19 12 7 30

9 Haji Wright 17 15 2 28

10 Riad Bajic 16 14 2 34

BU SEZON EN FAZLA iSABETLi PAS SONUCU ATILAN GOLLER

1 18.5.23 Fenerbahçe-Trabzon E. Valencia 28

1 27.12.22 Başakşehir-Antalyaspor D. Türüç 28

3 25.2.23 Kayserispor-Giresunspor C. Mane 25

YAZI DiZiSiNDE YARIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BEŞiKTAŞ

Ligi 78 puanla üçüncü sırada bitiren Beşiktaş’ın gelecek projeksiyonu nasıl olmalı? Süper Lig’in ikili mücadele ve çalım kralı hangi Beşiktaşlı? Siyah beyazlı takımın transferde hangi bölgelere takviyeye ihtiyacı var?