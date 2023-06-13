Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumunda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan ve seramoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 11.06.2023 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “ usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BUCASPOR 1928 Kulübü’nün 11.06.2023 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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5- 52 ORDUSPOR FK Kulübü’nün 12.06.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.