×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Edin Dzeko kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Son dakika: Fenerbahçenin ilgilendiği Edin Dzeko kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 23:39

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlı olan Fenerbahçe, yıldız bir golcü almanın planlarını yaparken hedefteki isimlerden Edin Dzeko ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı takımla girmek isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Edin Dzeko vardı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için mesai harcadığı Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, PFDKya sevk edildiFenerbahçe, PFDK'ya sevk edildiHaberi görüntüle

EDIN DZEKO AYRILIK KARARI ALDI

Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.

Gözden Kaçmasınİrfan Can Eğribayattan Volkan Demirel sözleri: Birisinin takımı ateşlemesi gerekiyorİrfan Can Eğribayat'tan Volkan Demirel sözleri: Birisinin takımı ateşlemesi gerekiyorHaberi görüntüle

2 YILLIK KONTRAT TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu.

Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık