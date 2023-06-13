Son dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Edin Dzeko kararını verdi

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Süper Lig'de gelecek sezona iddialı takımla girmek isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Edin Dzeko vardı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için mesai harcadığı Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.
EDIN DZEKO AYRILIK KARARI ALDI
Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.
Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
2 YILLIK KONTRAT TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu.
Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.