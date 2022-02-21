Göz alıcı bir sadelik: Arda Güler

Cuma akşamı Kasımpaşa-Konya maçı nefes kesti, galibiyet dört kez el değiştirdi. Cumartesi öğle seansında Malatya-Antalya maçını heyecanla izledim, 32-33 yaşlarında iki futbolcu/menajerin kapışması heyecan vericiydi. Pazar gündüz Assombalonga’nın şovu vardı, genç hakem Kadir Sağlam da umut verdi. Ardından adeta laboratuvarda moleküllerine ayrılıp incelenebilecek bir Alanya-Trabzon maçı izledik. Dün akşam Kadıköy’de çok iyi bir müsabaka izlediğimizi söyleyemem, ama iki sebeple mutlulukla izledim bu maçı.

FENERBAHÇE SAVAŞMALI

Birincisi, Avrupa kupaları bileti kovalayan iki takımın da galibiyet iştahıyla oynamaları. Fenerbahçe’nin perşembe günü Prag’da oynayacağı maç için dün ligde rotasyon yapmasını da olumlu buldum. Evet Slavia ilk maçta Fenerbahçe’yi sürklase etti, ama artık deplasman golü uygulaması olmadığına göre rövanşta 1-0 ya da 2-1 de eşleşmeyi uzatmaya taşımaya yeterli olacak. Bunun için savaşmalı sarı lacivertli takım.

GÖSTERiŞSiZ BiR IŞILTISI VAR

Beni ikinci ve esas mutlu eden detaysa üç genç oyuncunun, Selimcan, Çağtay ve Arda’nın uzun süre sahada olmalarıydı. Selimcan ve Çağtay iyi oynadılar, umut verdiler. Arda içinse ayrı bir parantez açmak lazım: Gösterişsiz bir ışıltısı var genç adamın. Göz alıcı bir sadelik. Faul yaptığı rakibini yerden kaldırıyor. Kendisine faul yapıldığında hemen kalkıp atışı kullanma derdinde. Haksız kazanç peşinde değil. İlk penaltı vuruşu öncesi tüm tribünler onun ismini haykırırken mahcubiyetle yere bakışını da sevdim, gol sonrası Serdar Dursun’u ilk kutlayan olmak için koşturmasını da. Dört gün sonra 17 yaşına giriyormuş genç adam. Umarım önümüzdeki 15-20 yıl onu konuşuruz, onu yazarız. Sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda ahlaklı bir birey, iyi bir vatandaş olarak da faydalı olur Dünya’ya.

NAZAR DEĞMESiN SANA

Arda'yı dün öne çıkaran unsurlardan biri de sorumluluktan kaçmamasıydı. İlk devrede 11 kez ikili mücadele kazanmış. Kendisine 4 faul yapılmış, 4 de başarılı çalım denemesi olmuş. Topu her ayağına aldığında dripling deniyor. Ürkmüyor, cüret ediyor her şeye. Nazar eğmesin sana genç adam.