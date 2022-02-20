Fenerbahçe'de Arda Güler örnek aldığı isimleri açıkladı

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Çocukluğundan bu beri Fenerbahçeli olduğunu ve sarı lacivertli formayla sahada olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Arda Güler, "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık. Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim." dedi.

ÖRNEK ALDIĞI İSİMLER

Genç futbolcu, muhabirin "Örnek aldığın bir isim var mı?" şeklindeki soruya ise "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne, Mesut Özil..." yanıtını verdi.