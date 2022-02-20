Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü... Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandıRusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandı#Ukrayna
Canlı | Kadıköyde tempo yüksek Skor...Canlı | Kadıköy'de tempo yüksek! Skor...#Fenerbahçe
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemezKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemez#KKTC
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş Yürekler yandı6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş! Yürekler yandı#Konya
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Almanyada Zeynep alarmı... Ölü sayısı artıyorAlmanya'da 'Zeynep' alarmı... Ölü sayısı artıyor!#Eunice Fırtınası
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşuldu Mustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon için ilkler yaşandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Hatayspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 26. hafta maçında Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Hatayspor maçıCanlı Anlatım: Fenerbahçe-Hatayspor maçı Haberi Görüntüle

SLAVIA PRAG MAÇI SONRASI ÇAĞRI

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında sahaya 75. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla övgü toplamış ve taraftarlar genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiği yönünde sosyal medyadan çağrılarda bulunmuştu.

ÇAĞTAY İLE BİRLİKTE 11'DE BAŞLADI

Teknik direktör İsmail Kartal’ın altyapıdaki oyunculara önem verdiğini ve mücadelelerde şans vereceğini açıklamasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa’dan sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil edilen ve altyapıda görev alan Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçında şans buldu. Süper Lig’de ilk kez görev alan Çağtay, mücadeleye ilk 11’de başladı.

Haberin Devamı

Arda Güler ise ilk kez 11’de yer aldı. Maç öncesinde Arda Güler’e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2005 doğumlu Arda Güler, ilk 45 dakikada en çok ikili mücadele kazanan oyuncu(11), en çok adam geçen oyuncu(4), en çok top kapan oyuncu(3), en yüksek pas isabet ortalamasıyla oynayan oyuncu(%95.8) oldu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar da Arda Güler'in gösterdiği performansla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

'SEN Mİ VURACAKSIN AĞABEY?'

Karşılaşmanın ilk yarısından kaleye 28 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'in, Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın ağabey?" şeklindeki sorusu ekranlara yansıdı. Serdar Dursun'un kullandığı frikikte top kaleci Munir'de kaldı.

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle