Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...

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Fenerbahçe ile Hatayspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 26. hafta maçında Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

SLAVIA PRAG MAÇI SONRASI ÇAĞRI

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında sahaya 75. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla övgü toplamış ve taraftarlar genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiği yönünde sosyal medyadan çağrılarda bulunmuştu.

ÇAĞTAY İLE BİRLİKTE 11'DE BAŞLADI

Teknik direktör İsmail Kartal’ın altyapıdaki oyunculara önem verdiğini ve mücadelelerde şans vereceğini açıklamasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa’dan sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil edilen ve altyapıda görev alan Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçında şans buldu. Süper Lig’de ilk kez görev alan Çağtay, mücadeleye ilk 11’de başladı.

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Arda Güler ise ilk kez 11’de yer aldı. Maç öncesinde Arda Güler’e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2005 doğumlu Arda Güler, ilk 45 dakikada en çok ikili mücadele kazanan oyuncu(11), en çok adam geçen oyuncu(4), en çok top kapan oyuncu(3), en yüksek pas isabet ortalamasıyla oynayan oyuncu(%95.8) oldu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar da Arda Güler'in gösterdiği performansla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

'SEN Mİ VURACAKSIN AĞABEY?'

Karşılaşmanın ilk yarısından kaleye 28 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'in, Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın ağabey?" şeklindeki sorusu ekranlara yansıdı. Serdar Dursun'un kullandığı frikikte top kaleci Munir'de kaldı.