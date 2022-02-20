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Fenerbahçe 2-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

#Fenerbahçe#Süper Lig#Fenerbahçe-Hatayspor Maçı
Fenerbahçe 2-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Goller Serdar Dursun'dan geldi.

Fenerbahçe-Hatayspor maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Hatayspor maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Hatayspor maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Mücadelenin 65. dakikasında Serdar Dursun, penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Maçın skorunu da bir kez daha Serdar Dursun, 81. dakikada penaltıdan belirledi.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe'nin puanı 43 oldu. Hatayspor ise 39 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

23’üncü dakikada Çağtay’ın kontrol edemediği topla buluşan El Kaabi’nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı taca gönderdi.

35’inci dakikada rakip yarı saha içinde topla buluşan Arda Güler, Hataysporlu oyuncuları geçerek ceza sahası yayına girdi. Arda’nın arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37’nci dakikada Arda Güler’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand’ın vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

45’inci dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Rossi’nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45+1’inci dakikada Atakaş Hataspor gole yaklaştı. Adekugbe’nin yerden penaltı noktasında gönderdiği topla buluşan El Kaabi’nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

60’ıncı dakikada Lobjanidze’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saint-Louis’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.

65’inci dakikada Crespo, El Kaabi’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

67’nci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

76’ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Kahraba’nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay kurtardı.

79’uncu dakikada kaleci Munir topu ayağından açtı ve araya giren Serdar Dursun’a müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

81’inci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

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İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Dylan, Saba, Ayoub.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Fenerbahçe-Hatayspor Maçı

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