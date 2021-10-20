Sporting, dinamik kadrosu, inovatif hocasıyla kolay bir rakip değildi zaten. Amorim 36 yaşında ama şimdiden yeni Mourinho olarak kodlanıyor. Braga’yla 13 maça çıkıp kupa kazandı, Sporting’i ilk sezonunda şampiyon yaptı. Biraz şanssız oldukları Ajax maçını çıkarırsanız bu sezon da kaldıkları yerden devam ediyorlar aslında. İki oyun versiyonları var: İç sahada, kendilerinden zayıf rakiplere karşı oyunu domine ediyorlar. Ancak güçlü bir deplasmana geliyorlarsa geçiş hücumlarında da ustalar. Bu sezon ligde Braga-Porto, Devler Ligi’nde de Dortmund maçında topa daha az sahip olup makyevalist bir top oynamışlardı. Beşiktaş’a karşı da maçın büyük bölümünde benzer bir tuzak kurdular maalesef.

BAŞAKŞEHiR MAÇI GiBi

Beşiktaş’ın sezon başından beri korner karşılamada tercihi alan savunması idi. Elbette alan savunması da saygıdeğer bir yol, ancak bu yöntemi uygulamak için uzun süreli birlikte oynayan bir oyuncu grubunuz olmalı. Golleri alanlar değil, adamlar atıyor...

Başakşehir de hafta sonunda Beşiktaş’a karşı benzer bir arızayı değerlendirmiş, 54’te Stefano Okaka bomboş bir kafa vurmuştu.

İmkânınız varsa o pozisyonu tekrar izleyin, Epureanu ve Chadli de demarke vaziyetteydiler o kornerde. Hatta Başakşehir benzer bir uygulamayı 77’deki kornerde de yapmıştı.

AYNI ZAAFTAN 3 GOL ÇIKARDI

Aradan 4 gün geçti, muhtemelen o maçı izleyen ve bu konuya özel olarak çalışan Ruben Amorim, Beşiktaş’ın bu zaafından bir değil, iki değil, tam üç gol çıkardı. Üç golde de kaptan stoper Coates’e bu kadar rahat kafa vurdurulması gerçekten acı. Sanırım bir kez daha şu hususun altını çizmek gerek: Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sporting de iyi çalışmış bu kurguya.

Maçın kırılma anı, ilk yarının uzatma anlarında iptal edilen Teixeira golü. Eğer o saniyede biraz şanslı olsaydık soyunma odasına tek farkla geride girmek daha farklı bir ikinci devre getirebilirdi. İki farklı geride oynamak zor. Beşiktaş ikinci yarıda çok risk aldı, orta sahalar çok rahat geçildi, karşılıklı pozisyonların olması doğal. Maç teknik olarak ilk 45’te bitmişti zaten.