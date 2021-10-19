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Dolmabahçe'de Sergen Yalçın'ı çılgına çeviren an! Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra...

#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Dolmabahçede Sergen Yalçını çılgına çeviren an Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Liginde 18 yıl sonra...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Sporting'i konuk ederken yediği ilk 2 gol karşılaşmaya damga vurdu. Birbirinin aynısı iki gol yiyerek yenik duruma düşen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bir hayli sinirlenirken, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra bir ilk yaşandı.

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Sporting'i konuk eden Beşiktaş'ın yediği ilk 2 gol, karşılaşmaya damga vurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Medipol Başakşehir maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Günok’un yerine Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz’ın yerine Fabrice N’Sakala, Atiba Hutchinson’un yerine Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup’un yerine Alex Teixeira, Güven Yalçın’ın yerine ise Cyle Larin’i 11’de görevlendirdi.

Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu.

Canlı Anlatım: Beşiktaş Sporting Maçı

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Savunmanın hemen önünde Josef’i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin’i görevlendirdi. Yalçın’ın gol yollarındaki tercihi Batshuayi oldu.

2 KORNER 2 GOL

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Karşılaşmaya hızlı başlayan ve özellikle Rachid Ghezzal ile üst üste pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, öne geçecek golü bulamadı. Siyah-beyazlıların baskısını kıran konuk ekip, 14. dakikada öne geçti.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Inacio topu altı pasa doğru aşırttı. Gelen topu kafayla ağlara gönderen Coatesi Sporting'i 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Larin'in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, dakikalar 27'yi gösterirken bir kez daha topu ağlarında gördü.

Yine sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bu kez ön direkte Paulinho topu arkaya doğru aşırttı. Bir kez daha altı pasta topa kafayla vuran Coates, takımını 2-1 öne geçirdi.

Dolmabahçede Sergen Yalçını çılgına çeviren an Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Liginde 18 yıl sonra...

BİRBİRİNİN AYNISI GOLLER, SERGEN YALÇIN...

Sporting'in Beşiktaş'a karşı bulduğu ilk iki golün birbirine olan benzerliği ise dikkat çekti.

İlk golde Inacio, ikinci golde ise Paulinho topu altı pasa aşırtarak Coates'le buluşturdu ve Sporting skorda üstünlüğü yakaladı.

Konuk ekip, 43. dakikada Sarabia ile penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Siyah-beyazlıların birbirinin aynısı 2 gol yemesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesinde bir hayli sinirlendi.

18 SEZON SONRA BİR İLK!

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Beşiktaş - Sporting maçında kornerden kaydedilen 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilke sahne oldu.

2003/2004 sezonunda bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez kornerden 3 gol birden atıldı.

TEIXEIRA'NIN GOLÜ İPTAL

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Hakem Slavko Vincic, VAR uyarısı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.

Dolmabahçede Sergen Yalçını çılgına çeviren an Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Liginde 18 yıl sonra...

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TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, 3-1 sona eren ilk yarının ardından takımlarına büyük destek verdi.

İlk yarının bitiş düdüğü çaldıktan sonra takımı tribünlere çağıran Beşiktaş taraftarı, takımı tezahüratlarla soyunma odasına gönderdi.

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#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi

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