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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hata vurgusu! "Affetmiyorlar..."

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting
Beşiktaşta Sergen Yalçından hata vurgusu Affetmiyorlar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kaybettikleri Sporting Lizbon maçını değerlendirirken yenilen gollerdeki hatalara dikkat çekti.

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Yenilen gollerdeki hatalara dikkat çeken Sergen Yalçın, "Beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar zor bir kulvar. Şampiyonlar Ligi'nde hataları affetmiyorlar. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Skoru çevirecek birçok şans yakaladık ama hatalar... Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri." dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'la oynayacakları derbi hakkında da konuşan Yalçın, "Derbiler her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız, yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesiye iyi hazırlanıp, tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu sezon başında. İşler iyi gitmiyor, kaybediyoruz ama bu görüntü gerçek değil." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting

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