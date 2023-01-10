Farioli’den şahane bir taktik dersi

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılıları zafere taşıyan, hatta yedi maçlık galibiyet serisini getiren unsurlardan biri de Türkiye Kupası’ydı aslında. Sebebi de şu: Okan Buruk, ligde işler çok da iyi gitmezken Türkiye Kupası’ndaki Kastamonu maçında Berkan, Rashica, Dubois gibi az şans bulanları oynatmış ve orada çok istekli görünen bu oyuncular bir süre sonra rotasyonun sağlam parçaları olmuşlardı.

SAMSUN MAÇINDAKi GiBi OLMADI

Dün de Alanya’da Trabzon’un ilk 11’ini görünce zihnim beni kupadaki Samsunspor maçına götürdü. Abdullah Avcı o maçta ileri üçlüyü sağda Trezeguet, solda Naci Ünüvar ve en uçta Umut’la kurmuş, bu üçlüden çok da iyi verim almıştı. Dün aynen o üçlüyle başladı Abdullah Hoca. Ancak Samsun maçında özellikle yerden kurulan o bağlantı nedense Alanya’da tesis edilemedi. Topu anlamsızca havaya kaldırdılar ve Alanya savunmasının arasında yok oldular. Avcı, ikinci devrenin başında Djaniny’yi en uca eklemleyerek gidişatı değiştirmeyi denedi. 60’ta da Yusuf Yazıcı’yla ikiledi hücumu. Trabzon bu ofansif denemelerden gol üretimi çıkaramadı ama bence özellikle Naci’nin iyi niyetli çabası dikkat çekici.

Haberin Devamı

SOLDA BÜYÜK SORUN VAR

Tabii ki Trabzon’un dün yaşadığı büyük şoku sadece ofansif performansıyla okuyamayız, özellikle sol savunmada da büyük sorunlar yaşadı bordo mavililer. Alanya hücumlarının yüzde seksenini kendi sağından gerçekleştirdi, sağ açık Efecan ve sağ kanat bek Ferhat ikilisi o kanadı koridora çevirdiler. Ve bu aksiyonlara karşı Eren’le Vitor Hugo’nun çok zor durumlara düştüğünü gözlemledik. Abdullah Hoca ikinci devrenin başında Hugo’yu çıkardı ama şunu da düşünmeden edemiyor insan: Acaba hazırlık kampının yıldızlarından Arif de ikinci devrede Eren’le değişebilir miydi?

FURKAN, LUSAMBA VE FERHAT

Tabii ki dün alışılmışın dışında topla az oynamasına rağmen her hattıyla şahane bir performans gösteren Alanya’yı tebrik etmek gerek. Farioli hem doğru savunma bloğu, hem geçiş hücumu, hem de kanat aksiyonu dersi verdi dün. Özellikle savunma lideri Furkan, ön libero Lusamba ve sağ kanat Ferhat mükemmel oynadılar.