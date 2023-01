Abdullah Avcı: "Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım"

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı kendi adına bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor. Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Geçici bir durum gibi durmuyor. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Bunun değerlendirmesini ben kendi adıma yapacağım" ifadelerini kullandı.

Alışık olmadıkları bir durum yaşadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Oyunun ilk 13 dakikasında planı doğru uyguladık. 13 dakikada üç tane net pozisyon yakaladık. Büyük takım refleksi bu tür pozisyonları gole çevirir. Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu... Bugün 6 şutun 5'i gol oldu. Bunlar oyunun içinde vardır ama reaksiyon verememek geçici bir durum gibi durmuyor. Benim alışık olmadığım bir süreç yaşıyoruz. Rakip bizi bekledi, daha hareketli olabilirdik. Girdikleri fırsatları değerlendirdiler, tebrik ederim" dedi.

"ÇOK SAĞLIKLI DURUM DEĞİL"

Değişik formasyonlarda sahaya çıkan bir takıma karşı oynadıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun başında baskıyı planlı bir şekilde yapabilmekti. İlk 13 dakikada baskıyı düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapıp bir takımın deplasmanda ilk 13 dakikada girebileceği 3 net pozisyona girdik, maç 0-0 iken. Sonrasında İlk gelen toptan yediğimiz gol. Geçen yıl burada benzer oyunla 30 dakikada 4 gol atmıştık. Bugünde bu plan doğru işledi ama büyük takım bu tür girdiğin pozisyonlarla oyunu lehine çevirirsin. Mağlup duruma düşebiliriz, 2’nci gelen top tekrar gol oldu. 6 isabetli şutun 5’i gol oldu. Biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak. Her seferinde kırılmalar yaşadık ve bu oyunun değerlendirmesi. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.



"ÖZÜR DİLERİZ"



26 aydır Trabzon’da harika işler yaptıklarını belirten Avcı, "Bu sene 26’ncı maçımızı oynuyoruz. 26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini, sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor. Teknik ekip olarak her türlü oyunu, oyuncu deneyerek, değiştirerek, takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz ama geçici olmayan bir durum. 26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı sağlıklı değil, iyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor. Hastalıklı bir durum gibi duruyor. İyileşir gibi oluyor. Trabzon camiasından özür dileriz. Nasıl 26 ay boyunca güzel ve önemli şeyler yapıp güzel duygular yaşadık. Bugün de bu durumdan üzüntülüyüz. Aslında hiç alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Benim çalıştırdığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol sonra başka deplasmanda 5 gol çalıştırdığım takımlarda genel de hem hücum oynayıp hem de az gol yiyen takımlarda çalıştım. Bunlar üzerine genel bir değerlendirme yapacağım önümüze şapkamızı koyup, neler yapıp yapamayacağımızı karşılaşmasını yaptırmak gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz camiadan da özür diliyoruz" diye konuştu.



"SADECE DURUM TESPİTİ YAPIYORUM"



Bir gazetecinin Abdullah Avcı’nın daha önceki röportajlarında performansa dayalı olarak değişimler yapabileceği konusundaki demecini hatırlatarak, ’Kadroda bir yaptırım yapılacak mı?’ sorusu üzerine Avcı, "Az önce de söylediğim gibi; birçok şeyi deniyoruz. Devre arası itibariyle aradan sonra oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik, bir maça farklı formasyonla çıktık ki, bir standardı yakalarız ve öyle devam ederiz ama şimdi doğrusunu bulabilmek için her şeyi deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor, ’Hah tamam’ diyorsun ama sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünülüyor. Bir değerlendirme yapıp genel üzerinden bununla ilgili neler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili düşünülebilir ve karar verilebilir. Şu an itibariyle sadece bir durum tespiti yapıyorum" cevabını verdi.



"MAREK’İN O SAATTEN SONRA OYUNA GİRME GÖNLÜM RAZI OLMADI"



Diğer bir gazetecinin Marek Hamsik’in Alanyaspor maçında forma giymemesinin belirli bir sebebi olup olmamasını sorması üzerine Avcı şöyle dedi:



"Dediğim gibi genel bir değerlendirme yapacağım. Oyun, oyuncu, biz kendimiz, kulüp, hedefler, gidişat Önümüzde şu an itibariyle ligiydi, Türkiye Kupası’ydı, Konferans Ligi’ydi birçok hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Marek Hamsik bizim çok değerli bir futbolcumuz. Bugün oyun 3-0, devrede içeri gidiyorsun. Oyunda bir gidişata ve buna bir dönüş yapabilsek, ben 3-1, 3-2 yakalayabilsek ben o anlamda atacağız. Birazda korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Marek’in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı. Sadece bu oyunun genel akışıyla ilgili tasarruftur."