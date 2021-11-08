Farioli, bu ligin Nagelsmann’ı

Türk futbolunun kulüpler düzeyinde düşüş yaşayıp 30 sene sonra Avrupa ülkeler sıralamasında 18’inciliğe inmesinde birkaç öncül faktör var. Bunların birincisi, ligin temposuzluğu. Avrupa kupalarında daha tempolu bir rakiple karşılaştığımızda çaresiz kalmamız. Sporting en güncel örneğiydi bunun. Ligin temposuzluğunun başlıca sebebi de her faul sonrası yaşanan seremoni. Oysa TFF bir talimat yayınlayıp, “sakatlanan ve kenara gelen oyuncu, oyuna girmek için bir sonraki düdüğü bekleyecek” dese sorunun yarısı çözülmüş olacak.

1-0’I BULAN, KALENiN ÖNÜNE OTOBÜS ÇEKiYOR

Süper Lig’in ikinci büyük sorunu da hiçbir takımın 2-0’ı aramaması. 1-0’ı bulanın otobüs çekmesi. Hatta Anadolu takımı teknik direktörleri özelinde konuşursak, hemen hepsinin beraberliğe ve görevini 1 hafta daha korumaya razı olması. Neyse ki ligde bu köhne düşünceye isyan eden birkaç teknik adam var. Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, İlhan Palut farklı şeyler deneyen, düzene isyan eden değerli teknik adamlar. Yalnızca 32 yaşında olan Farioli’yi de farklı düşünce biçimiyle yazabiliriz bu değerli hocaların yanına. Evet çok deneyimsiz, ama yaşı ve vizyonu itibariyle bu ligin Nagelsmann’ı. Dün Olimpiyat Stadı’nda bir kez daha gösterdi ki farklı düşünüyor, sürüden ayrılmak istiyor. Başka türlü bir düşünce dünyası var.

HEP ÖNDE BASTILAR

Dün tüm sezon yaptıkları gibi geriden pasla çıktılar. Biglia sahada olduğu için de fena değillerdi bu konuda. Ve yine tüm sezon olduğu gibi önde bastılar. Galatasaray’ın her hatasında da fatura kesmeye yaklaştılar. 69’da da emre’nin bir hatasında faturayı kestiler. Önde baskının panzehri de önde baskı tabii ki. Bu kadar önde baskı yiyorsanız siz daha güçlü bir önde baskıyla yanıt vermelisiniz. Galatasaray da oyuncu değişikliklerinden sonra bunu yaptı ve aynen Karagümrük gibi buldular beraberlik golünü.

TERiM, PİRLO GİBİ YAPABİLİRDİ

Galatasaray’ın dün kazanabilmesi için bence her zamankinden biraz farklı düşünmesi gerekiyordu. Mesela 6 numarada klasik kesici Berkan yerine, sürpriz bir derin oyun kurucu kullanabilirdi Terim. pirlo’nun Juventus’ta yaptığı gibi sizi geriden güvenle çıkaracak birisi.