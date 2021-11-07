Son Dakika: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar! Terim değişikliği iptal etti, transferde adı geçen isim ağları sarstı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Canlı | Kadıköyde kaçan penaltı sonrası golCanlı | Kadıköy'de kaçan penaltı sonrası gol!#Fenerbahçe
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekÇok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Galatasaraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim 7 dakika önce...Galatasaray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim 7 dakika önce...#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tedbir çağrısı yaptıCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tedbir çağrısı yaptı#Koronavirüs
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama... #Tarım Havzası
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar! Terim değişikliği iptal etti, transferde adı geçen isim ağları sarstı

#Galatasaray#Fatih Karagümrük#Bertolacci
Son Dakika: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar Terim değişikliği iptal etti, transferde adı geçen isim ağları sarstı

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar yaşandı. Hafa içi ismi Galatasaray'la anılan tecrübeli yıldız sarı-kırmızılı takımın ağlarını sarsarken, Fatih Terim'in iptal ettiği oyuncu değişikliği Galatasaray'a gol olarak geri döndü.

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 12. hafta mücadelesinin ilk golünü kaydeden ve hafta içi Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya çıkan Andrea Bertolacci, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor.

Gözden Kaçmasın

VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Haberin Tüm Görselleri

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Van Aanholt, Morutan ve Feghouli'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'den oluştu.

Haberin Devamı

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Aytaç Kara, kadroya alınmadı.

Son Dakika: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar Terim değişikliği iptal etti, transferde adı geçen isim ağları sarstı

OYUNA GİRDİ, 1 DAKİKA SONRA GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna giren Andrea Bertolacci, 1 dakika sonra bulduğu golle VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

Ceza sahası dışından çektiği sert vuruşla Muslera'yı avlayan Bertolacci, takımına üstünlüğü getirdi.

Bertolacci'nin, 2. yarıda oyuna dahil olmasına karşın sadece 23 dakika sahada kalarak oyundan alınan Benatia'nın yerine süre bulması dikkat çekti.

TERİM DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETTİ, GOL GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bertolacci'nin golünden kısa bir süre önce oyuncu değişikliği yapmaya hazırlandı ancak bu kararından vazgeçti.

Fatih Terim'in Emre Kılınç'ın yerine Sofiane Feghouli'yi almaktan vazgeçmesinden kısa bir süre sonra Emre Kılınç'ın kaptırdığı top VavaCars Fatih Karagümrük'ün pozisyonuna dönüştü ve Bertolacci topu ağlarla buluşturdu.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILDI

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük'ü öne geçiren İtalyan orta saha Bertolacci'nin ismi, hafta için sarı-kırmızılı takımla anılmıştı.

İddialara göre Galatasaray'ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtilmişti.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Galatasaray maçıyla bu sezon Süper Lig'deki 8. maçına çıkan İtalyan futbolcu, 7. golünü kaydetti.

Bertolacci, kariyerinde en çok lig golü kaydettiği sezonu geçiriyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Karagümrük#Bertolacci

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy