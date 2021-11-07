Son Dakika: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında ilginç anlar! Terim değişikliği iptal etti, transferde adı geçen isim ağları sarstı

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 12. hafta mücadelesinin ilk golünü kaydeden ve hafta içi Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya çıkan Andrea Bertolacci, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Van Aanholt, Morutan ve Feghouli'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'den oluştu.

Haberin Devamı

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Aytaç Kara, kadroya alınmadı.

OYUNA GİRDİ, 1 DAKİKA SONRA GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna giren Andrea Bertolacci, 1 dakika sonra bulduğu golle VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

Ceza sahası dışından çektiği sert vuruşla Muslera'yı avlayan Bertolacci, takımına üstünlüğü getirdi.

Bertolacci'nin, 2. yarıda oyuna dahil olmasına karşın sadece 23 dakika sahada kalarak oyundan alınan Benatia'nın yerine süre bulması dikkat çekti.

TERİM DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL ETTİ, GOL GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bertolacci'nin golünden kısa bir süre önce oyuncu değişikliği yapmaya hazırlandı ancak bu kararından vazgeçti.

Fatih Terim'in Emre Kılınç'ın yerine Sofiane Feghouli'yi almaktan vazgeçmesinden kısa bir süre sonra Emre Kılınç'ın kaptırdığı top VavaCars Fatih Karagümrük'ün pozisyonuna dönüştü ve Bertolacci topu ağlarla buluşturdu.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILDI

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük'ü öne geçiren İtalyan orta saha Bertolacci'nin ismi, hafta için sarı-kırmızılı takımla anılmıştı.

İddialara göre Galatasaray'ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtilmişti.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Galatasaray maçıyla bu sezon Süper Lig'deki 8. maçına çıkan İtalyan futbolcu, 7. golünü kaydetti.

Bertolacci, kariyerinde en çok lig golü kaydettiği sezonu geçiriyor.

Haberin Devamı